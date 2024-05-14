ГШ повідомив про 73 бойових зіткнення з початку доби

Генштаб ЗСУ з початку доби зафіксував 73 бойових зіткнення на лінії фронту. Найбільш активна російська армія на Покровському напрямку - там противник, за даними Генштабу, провів 24 атаки з початку доби.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) станом на 13:00 вівторка, 14 травня, зафіксував 73 бойових зіткнення на лінії фронту з початку поточної доби.

"Майже на всіх ділянках фронту тривають бої, найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках", - йдеться у зведенні Генштабу.

Найбільш активна російська армія на Покровському напрямку - там противник, за даними Генштабу, провів 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі росіяни задіювали для ударів бойову авіацію - біля Воздвиженки та Євгенівки.

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На Харківському напрямку росіяни здійснили вісім атак на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного, наголосили в Генштабі.

На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до восьми. Зокрема, їх зафіксовано на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка - Кліщіївка, Миколаївка - Біла Гора. Окрім того ворог завдав двох авіаційних ударів.

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На Куп’янському та Курахівському напрямках з початку доби відбулося по шість бойових зіткнень, на Оріхівському напрямку росіяни здійснили чотири спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області, на Придніпровському напрямку три рази атакували поблизу Кринок, а на Лиманському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення неподалік Іванівки.

Також Генштаб повідомлив, що продовжуються "заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську". "Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали чотири особи та п'ять одиниць озброєння і військової техніки", - йдеться у повідомленні.