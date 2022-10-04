Єврокомісія готова до перебоїв з електроенергією в ЄС

В рамках механізму цивільного захисту Єврокомісія могла б не лише координувати та спрямовувати допомогу окремим країнам, а й, за необхідності, задіяти власні стратегічні резерви.

Європейська комісія у зв'язку з війною Росії проти Україні та енергетичною кризою готується до можливих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій в країнах Євросоюзу. Про це у вівторок, 4 жовтня, в інтерв'ю виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) повідомив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

За його словами, ще до війни в Україні, в період пандемії COVID-19, Єврокомісія підготувалася до дій на випадок хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних надзвичайних ситуацій.

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Два кризових сценарії

За його словами, зараз у Брюсселі опрацьовують два сценарії розвитку подій. Якщо інцидент, наприклад, повне відключення електроенергії, торкнеться лише малої кількості країн Євросоюзу, "інші держави ЄС можуть через нас постачати їм електрогенератори, як це відбувається під час стихійних лих", зазначив Ленарчич.

Якщо ж НС торкнеться одночасно великої кількості країн і вони будуть змушені обмежити постачання допомоги іншим державам-членам, Єврокомісія може використати власні стратегічні резерви. До таких резервів, які використовуються у кризових ситуаціях, належать пожежні літаки, електрогенератори, водяні насоси, паливо, а також медичне обладнання та медикаменти, наголосив єврокомісар.

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В рамках ЄС з 2001 року діє механізм цивільного захисту, який наразі об'єднує країни-члени ЄС та кілька інших держав. Він допомагає отримати необхідні ресурси для ліквідації наслідків тим країнам, які постраждали від стихійних лих, а також інших кризових ситуацій.

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