Естонія позбавить дозволів на зброю більше тисячі іноземців
Степан Смишляєв
2 год. тому
Дозволи втратять переважно громадяни Росії і Білорусі, стверджують російські ЗМІ. В іноземців буде рік, щоб здати зброю добровільно, потім цим питанням опікуватимутьcя правоохоронці.
https://p.dw.com/p/4Imwc
Реклама
Уряд Естонії у четвер, 27 жовтня, вирішив скасувати дозволи на володіння вогнепальною зброєю усіх мешканців країни, які не мають громадянства Естонії, інших країн Європейського Союзу або Організації Північноатлантичного договору (НАТО), повідомляє видання Postimees.
За словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанемеца, це рішення торкнеться 595 "осіб з невизначеним громадянством" (це, переважно, колишні громадяни СРСР, які проживають в Естонії, але не отримали громадянства країни), а також 683 іноземців, серед яких, за даними російського "Інтерфакса", переважно громадяни Росії та Білорусі.