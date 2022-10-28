Естонія позбавить дозволів на зброю більше тисячі іноземців

Дозволи втратять переважно громадяни Росії і Білорусі, стверджують російські ЗМІ. В іноземців буде рік, щоб здати зброю добровільно, потім цим питанням опікуватимутьcя правоохоронці.

Уряд Естонії у четвер, 27 жовтня, вирішив скасувати дозволи на володіння вогнепальною зброєю усіх мешканців країни, які не мають громадянства Естонії, інших країн Європейського Союзу або Організації Північноатлантичного договору (НАТО), повідомляє видання Postimees .

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанемеца, це рішення торкнеться 595 "осіб з невизначеним громадянством" (це, переважно, колишні громадяни СРСР, які проживають в Естонії, але не отримали громадянства країни), а також 683 іноземців, серед яких, за даними російського "Інтерфакса", переважно громадяни Росії та Білорусі.

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Рік на відмову від зброї

Постанова уряду набуде чинності 1 грудня. Іноземці матимуть рік на те, щоб відмовитись від зброї, а якщо не зроблять це самостійно - питання вирішуватиме поліція.

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Рішення торкнеться і юридичних осіб, до складу правління яких входять особи, яким заборонено володіння зброєю, а також фірмам, мажоритарним власником яких є така особа.

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