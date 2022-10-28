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Енергетична криза
Естонія позбавить дозволів на зброю більше тисячі іноземців
Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance
ПолітикаЕстонія

Естонія позбавить дозволів на зброю більше тисячі іноземців

Степан Смишляєв
2 год. тому

Дозволи втратять переважно громадяни Росії і Білорусі, стверджують російські ЗМІ. В іноземців буде рік, щоб здати зброю добровільно, потім цим питанням опікуватимутьcя правоохоронці.

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Уряд Естонії у четвер, 27 жовтня, вирішив скасувати дозволи на володіння вогнепальною зброєю усіх мешканців країни, які не мають громадянства Естонії, інших країн Європейського Союзу або Організації Північноатлантичного договору (НАТО), повідомляє видання Postimees.

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанемеца, це рішення торкнеться 595 "осіб з невизначеним громадянством" (це, переважно, колишні громадяни СРСР, які проживають в Естонії, але не отримали громадянства країни), а також 683 іноземців, серед яких, за даними російського "Інтерфакса", переважно громадяни Росії та Білорусі.

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Рік на відмову від зброї

Постанова уряду набуде чинності 1 грудня. Іноземці матимуть рік на те, щоб відмовитись від зброї, а якщо не зроблять це самостійно - питання вирішуватиме поліція.

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Рішення торкнеться і юридичних осіб, до складу правління яких входять особи, яким заборонено володіння зброєю, а також фірмам, мажоритарним власником яких є така особа.

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