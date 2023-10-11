Естонія: Пошкодження на газопроводі спричинені великою силою

Все вказує на те, що пошкодження на газопроводі Balticconnector спричинені механічним впливом, заявили в Таллінні. У НАТО пообіцяли відповідь, якщо з'ясується, що це був напад на об'єкт критичної інфраструктури Альянсу.

Пошкодження на газопроводі Balticconnector у Балтійському морі між Фінляндією та Естонією спричинені застосуванням великої сили, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у середу, 11 жовтня.

"Цілком очевидно, що пошкодження спричинені вельми потужним силовим впливом, - заявив він. - Нам ще належить уточнити конкретний характер впливу, але на наразі це виглядає як механічний вплив або механічна руйнація".

Напередодні президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що серйозні пошкодження газопроводу не були спричинені його нормальною роботою, а, ймовірно, були результатом "зовнішньої діяльності", повідомляє dpa.

Генсек НАТО пригрозив рішучою відповіддю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пригрозив рішучою відповіддю Альянсу, якщо з'ясується, що пошкодження умисне. "Якщо з'ясується, що йдеться про напад на критичну інфраструктуру НАТО, НАТО рішуче відреагує на це", - заявив він у ході зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі.

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77-кілометровий газопровід Balticconnector з'єднує Інкоо у Фінляндії та Палдіскі в Естонії. Він проходить Фінською затокою - частиною Балтійського моря, що тягнеться до російських територіальних вод. У ніч на 8 жовтня оператори зафіксували несподіване падіння тиску та зупинили газопровід.

Фінська енергетична компанія Gasgrid повідомила, що на усунення пошкоджень знадобляться місяці. Водночас час оператори заявили, що потреби Естонії та Фінляндії в природному газі, зокрема й у зимовий період, можуть бути покриті з інших джерел.

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