Країни ЄС посилять заходи безпеки через аварії на газогонах

Після ймовірних актів диверсії на газопроводах "Північний потік" Фінляндія, Швеція, Литва оголосили про посилення заходів безпеки навколо енергетичної та іншої критичної інфраструктури.

Так, рішення Гельсінкі та Стокгольма стосується електромережі та газопроводу Balticconnector, заявила у четвер, 29 вересня, міністерка фінансів Фінляндії Анніка Саарікко. Повідомлень про "конкретні погрози" на адресу Фінляндії поки що не надходило, уточнила вона.

Оператори шведських АЕС в свою чергу оголосили, що дві головні атомні електростанції у Форсмарку та Рінгхальсі працюватимуть за "підвищеної пильності". Представниця третьої АЕС в Оскарсхамні зазначила, що підприємство принципово не коментує своїх заходів безпеки.

Литва посилює захист терміналу ЗПГ у Клайпеді

Литва планує посилити захист свого терміналу зрідженого газу в порту Клайпеда на Балтійському морі. "Це стратегічний об'єкт нашої держави, і на тлі останніх подій у Балтійському морі немає сумнівів, що ми повинні приділяти йому найпильнішу увагу", - наводить слова глави держави Гітанаса Науседи агентство BNS.

Литва ввела в експлуатацію плавучий термінал ЗПГ на початку 2015 року, щоб зменшити залежність від імпорту російського газу. Після того, як у травні балтійська держава повністю припинила імпорт енергоносіїв із Росії, потреби Литви в газі тепер покриваються саме завдяки йому. Через термінал газ також постачається до сусідніх балтійських країн - Латвії та Естонії.

В останні дні на газопроводах "Північний потік", що ведуть з Росії до Німеччини дном Балтики, виявили кілька витоків. Рада НАТО, ЄС, а також представники окремих країн Балтійського моря припускають, що найбільш імовірною причиною була диверсія.Хоча трубопроводи "Північний потік" та "Північний потік - 2" не працюють, вони заповнені газом з технічних причин.

Читайте також: Аварія на "Північних потоках": все вказує на диверсію, але хто за цим стоїть?