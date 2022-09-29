Країни ЄС посилять заходи безпеки через аварії на газогонах

Так, рішення Гельсінкі та Стокгольма стосується електромережі та газопроводу Balticconnector, заявила у четвер, 29 вересня, міністерка фінансів Фінляндії Анніка Саарікко. Повідомлень про "конкретні погрози" на адресу Фінляндії поки що не надходило, уточнила вона.
Оператори шведських АЕС в свою чергу оголосили, що дві головні атомні електростанції у Форсмарку та Рінгхальсі працюватимуть за "підвищеної пильності". Представниця третьої АЕС в Оскарсхамні зазначила, що підприємство принципово не коментує своїх заходів безпеки.
Литва посилює захист терміналу ЗПГ у Клайпеді
Литва планує посилити захист свого терміналу зрідженого газу в порту Клайпеда на Балтійському морі. "Це стратегічний об'єкт нашої держави, і на тлі останніх подій у Балтійському морі немає сумнівів, що ми повинні приділяти йому найпильнішу увагу", - наводить слова глави держави Гітанаса Науседи агентство BNS.
Литва ввела в експлуатацію плавучий термінал ЗПГ на початку 2015 року, щоб зменшити залежність від імпорту російського газу. Після того, як у травні балтійська держава повністю припинила імпорт енергоносіїв із Росії, потреби Литви в газі тепер покриваються саме завдяки йому. Через термінал газ також постачається до сусідніх балтійських країн - Латвії та Естонії.
В останні дні на газопроводах "Північний потік", що ведуть з Росії до Німеччини дном Балтики, виявили кілька витоків. Рада НАТО, ЄС, а також представники окремих країн Балтійського моря припускають, що найбільш імовірною причиною була диверсія.Хоча трубопроводи "Північний потік" та "Північний потік - 2" не працюють, вони заповнені газом з технічних причин.