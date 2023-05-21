  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
В ЄС доведеться вказувати неєвропейські джерела коштів
Фото: picture-alliance/AP Photo/F. Seco
ПолітикаЄвропа

В ЄС доведеться вказувати неєвропейські джерела коштів - ЗМІ

Валерій Сааков | Жан Рофе
3 год. тому

Готується законопроєкт, що вимагатиме від неурядових організацій розкривати інформацію про фінансування з-за меж ЄС, пише Welt am Sonntag.

https://p.dw.com/p/4Rdei

Європейська Комісія (ЄК) має намір зобов'язати неурядові організації (НУО) та інші установи в країнах ЄС розкривати інформацію про будь-яке фінансування, отримане ними з-за меж спільноти, пише німецьке видання Welt am Sonntag (WamS) у неділю, 21 травня.

За даними видання, відповідний законопроєкт входить до пакета документів ЄК під назвою "Захист демократії", який планують представити в червні.

Читайте також: Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Документ передбачає створення національного реєстру з інформацією про те, чи фінансують такі організації, як НУО, бізнес-асоціації, PR-агентства та приватні мовленнєві компанії, країни, що не входять до ЄС. До нього можуть бути включені такі відомі німецькі організації, як Transparency International, Pro Asyl або BUND, зазначає видання.

Заступниця голови ЄК: Час викрити "таємний іноземний вплив"

Грошові потоки з країн, що не входять до ЄС, які мають на меті вплинути на громадську думку, мають бути розкриті, сказала виданню єврокомісарка з питань політики збереження європейських цінностей та транспарентності Віра Юрова, яка просуває цю ініціативу.

Читайте також: Грузинський закон "про іноагентів": як у Тбілісі протестували проти нього

Як пише WamS, ідея полягає в тому, щоб показати, чи впливають авторитарні уряди в таких країнах, як Росія, Китай або держави Близького Сходу, на громадську думку або політичні рішення в ЄС, щоб схилити їх на свою користь.

Читайте також: "Азербайджанська афера": навіщо Баку впливає на німецьких політиків?

"Дивлячись на дії Кремля та інших суб'єктів із третіх країн, нам не можна бути наївними. Настав час викрити таємний іноземний вплив і сумнівне фінансування", - наголосила Юрова.

Як кумівство в Угорщині "з’їдає" гроші ЄС (06.03.2018)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.welt.de
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Байден озвучив плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

Байден анонсував підготовку українських пілотів на F-16

Конфлікти9 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Рік виходу з "Азовсталі": як вдалося вижити в оточенні

Рік виходу з "Азовсталі": як вдалося вижити в оточенні

Конфлікти19 травня 2023 р.15:48 хв.
external

Як просувається контрнаступ ЗСУ?

Як просувається контрнаступ ЗСУ?

Конфлікти19 травня 2023 р.03:56 хв.
external

Як у військовому ліцеї Богуна виховують офіцерів

Як у військовому ліцеї Богуна виховують офіцерів

Суспільство19 травня 2023 р.12:18 хв.
Масові протести у Белграді (12 травня 2023 року)

Чому Вучич лякає сербів українським "Майданом"?

Чому Вучич лякає сербів українським "Майданом"?

Політика19 травня 2023 р.
Літаки F-16 ВПС Польщі

Німецький експерт: F-16 - це не про нинішній контрнаступ

Німецький експерт: F-16 - це не про нинішній контрнаступ

Політика19 травня 2023 р.
Туристи на пляжі на тлі квартир для відпочивальників на Майорці

Житло для туристів у ЄС: Брюссель посилить контроль

Житло для туристів у ЄС: Брюссель посилить контроль

Економіка19 травня 2023 р.
На головну сторінку