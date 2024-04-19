ЄС вперше запровадив санкції щодо ізраїльських поселенців

Євросоюз наклав санкції на чотирьох єврейських поселенців та дві поселенські групи за напади на палестинців на Західному березі річки Йордан. Фізичним особам заборонений в'їзд до ЄС, а їхні активи будуть заморожені.

Європейський Союз запровадив санкції щодо чотирьох "екстремістськи налаштованих" ізраїльських поселенців та двох поселенських організацій за насильство проти палестинців на Західному березі річки Йордан. Ці особи та організації "несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини щодо палестинців", оголосив ЄС у п'ятницю, 19 квітня.

Ідеться про "катування та інші жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність види поводження", а також про "порушення права на власність, приватне та сімейне життя палестинців на Західному березі".

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За напади на палестинців санкції накладені на "радикальні" групи Lehava та Hilltop Youth, двох засновників останньої, а також двох поселенців. Їм заборонено в'їзд на територію ЄС, а активи підлягають заморожуванню.

12 квітня ЄС запровадив санкції щодо збройних підрозділів радикальних ісламських угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" за масштабне сексуальне насильство під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Санкції США на тлі атак на палестинців

Цього дня санкції на тлі зіткнень із палестинцями запровадило й міністерство фінансів США. Під штрафні заходи потрапили дві організації, які, за даними мінфіну, надавали фінансову підтримку двом радикально налаштованим ізраїльським поселенцям, які вже перебувають у санкційному списку Вашингтона. "Такі дії підривають мир, безпеку та стабільність на Західному березі", - заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо.

Крім того, штрафні заходи запроваджені щодо лідера групи Lehava Бен-Ціона Гопштейна, якого вважають довіреною особою міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра. Обмеження передбачають блокування активів на території Сполучених Штатів, а також заборону фізособам та юрособам у США вести справи із фігурантами санкційного реєстру.

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7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та здійснили вбивства та жорсткі акти насильства над мирним населенням. Тоді загинули 1200 людей, 240 були вивезені як заручники до Сектора Гази (частина заручників згодом була звільнена). У відповідь Ізраїль оголосив ХАМАСу війну. За даними з Сектора Гази, які неможливо підтвердити з незалежних джерел, загинули понад 33 тисячі людей. Внаслідок війни у Секторі Гази з жовтня зросло насильство і на Західному березі річки Йордан.