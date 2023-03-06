ЄС повідомив подробиці розслідування агресії проти України

Створення центру з розслідування злочину агресії проти України - один із найвищих пріоритетів для Євросоюзу, тому робота над цим ведеться з максимальною швидкістю, кажуть у Брюсселі. Реалізує проект Євроюст.

Міжнародний центр із розслідування злочину агресії (ICPA) РФ проти України має запрацювати до початку літа в Гаазі, створення його основних структур буде завершено протягом двох місяців, повідомив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд на брифінгу у Брюсселі у понеділок, 6 березня.

У цьому центрі зберігатимуться та аналізуватимуться докази для майбутніх судових процесів, як на рівні окремих країн, так і на міжнародному рівні. У Єврокомісії наголосили, що всі докази зберігатимуться централізовано у безпечному місці.

Проєкт реалізовує Євроюст

Міжнародний центр буде частиною спільної слідчої групи (JIT) при Євроюсті. Саме це відомство має намір займатися практичною реалізацією проєкту та забезпечить його юридичну, операційну та матеріально-технічну підтримку, зазначено на сайті Євроюсту. Центр об'єднає прокурорів із різних країн для підготовки справ до майбутнього судового переслідування відповідальних за ймовірні злочини агресії щодо України. Йдеться про політичне та військове керівництво держави-агресора.

"З початку російської агресії кожен новий день приносить приклади нелегітимності та нелюдяності дій Кремля. Ці жахливі дії показують системний та цинічний терор Росії проти України та її народу", - наголосив Крістіан Віганд, повідомляє кореспондентка DW. Він додав, що не можна допустити безкарності воєнних злочинів, скоєних в Україні: "Відповідальні за звірства мають постати перед судом, і ми зробимо все можливе, щоб досягти цієї мети".

"Закрити прогалину" і припинити безкарність

Офіційний представник Єврокомісії нагадав, що за нинішнього стану справ для уникнення безкарності необхідно подолати юридичні та практичні труднощі. Ймовірний злочин агресії проти України не може переслідуватись, оскільки на це потрібна згода РФ або Ради Безпеки ООН, постійним членом якої вона є. Проте створення міжнародного центру ICPA є важливим кроком у напрямку потенційного спецтрибуналу. Це високопріоритетне завдання, тому всі учасники, включаючи Євроюст, працюють із максимальною швидкістю, щоб центр якомога скоріше запрацював, повідомив Віганд.

Читайте також: Розслідування воєнних злочинів: в Україні запрацює офіс МКС

Юридичну основу для створення ICPA було закладено на міжнародній конференції "Об'єднані заради справедливості", що відбулася у Львові з 3 по 5 березня, де члени спільної слідчої групи по Україні ухвалили відповідні поправки до своєї угоди. Ці поправки "відбивають прагнення всіх партнерів із JIT усунути юридичну прогалину" у сфері припинення безкарності та надати Євроюсту "міцну правову основу для якнайшвидшого практичного здійснення" цього наміру, сказав голова Євроюсту Ладислав Хамран.

Крім того, на конференції було запущено ще один міжнародний майданчик - діалогову групу під егідою Нідерландів щодо притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні. Це координаційний механізм, який пропонує країнам, міжнародним організаціям та зацікавленим сторонам із громадянського сектора платформу для обговорення та узгодження національних та міжнародних ініціатив у цій сфері.