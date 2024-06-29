ЄС посилив санкції проти Білорусі за участь у війні

Рада ЄС наклала санкції на Білорусь, аналогічні тим, що вже діють проти РФ, аби уникнути їх обхід, який можливий через високий ступень інтеграції економік двох країн.

Рада ЄС у суботу, 29 червня, ухвалила нові санкції проти білоруської економіки, запроваджені за участь країни в воєнній агресії РФ проти України. Нові заходи покликані віддзеркалити деякі з чинних обмежувальних заходів проти Росії для уникнення їх обходу.

Як йдеться у пресрелізі , санкції спрямовано на різні сектори білоруської економіки - торгівлю, послуги та транспорт. Так, своїм рішенням Рада ЄС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій, а також запроваджує додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу. Щоб мінімізувати ризик обходу, ЄС забороняє також транзит цих товарів через Білорусь.

"Цим пакетом ми закрили найбільшу лазівку в нашому санкційному режимі (щодо РФ. - Ред.)", - сказав після схвалення санкцій офіційний представник Бельгії, яка до 30 червня головує в Раді ЄС. Він нагадав, що Білорусь і Росія входять до єдиного митного союзу. За даними джерела DW у Брюсселі, цей пакет не вдавалося ухвалити з січня 2023 року.

Заборона на ввезення предметів розкоші

Згідно з ухваленим рішенням, накладаються додаткові обмеження на експорт до Білорусі товарів і технологій для морської навігації та предметів розкоші, а також заборона прямо чи опосередковано імпортувати, купувати або передавати з Білорусі золото та діаманти, а також гелій, вугілля та мінеральні ресурси, включаючи сиру нафту.

Останній захід буде доповнено новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та скрапленні природного газу, наголосили в Раді ЄС.

Заборона на послуги для Білорусі

Також передбачена заборона надання певних послуг Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їхньго імені або за їхньою вказівкою. Йдеться, зокрема, про бухгалтерські, архітектурні та інженерні послуги, послуги з реклами й маркетингових досліджень, соціології, тестування продукції та техкотролю.

Розширюється також заборона на перевезення товарів автомобільним транспортом на території ЄС причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Білорусі, зокрема при перевезенні вантажівками, зареєстрованими за межами Білорусі.

Щоб мінімізувати ризик обходу санкції, операторам ЄС, які на 25 відсотків або більше належать білоруським фізичним або юридичним особам, забороняється ставати автотранспортними підприємствами або перевозити вантажі автомобільним транспортом на території ЄС, в тому числі транзитом.

Заходи для мінімізації ризику реекспорту через треті країни

Як наголосили в Раді ЄС, рішення вимагає, щоб експортери з ЄС включали до своїх майбутніх контрактів застереження, яке забороняє реекспорт до Білорусі або реекспорт для використання в Білорусі чутливих товарів і технологій, товарів для ведення бойових дій, вогнепальної зброї та боєприпасів.

Крім того, з метою протидії реекспорту товарів військового призначення, знайдених в Україні або критично важливих для розвитку російських військових систем, оператори ЄС, які продають такі товари до третіх країн, повинні будуть впровадити механізми, здатні виявляти та оцінювати ризики реекспорту таких товарів до Росії та зменшувати їх.

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