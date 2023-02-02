ЄС планує затвердити нові санкції проти РФ до 24 лютого

Триває робота над тим, щоб новий пакет санкцій включав встановлення верхньої стелі цін на російські нафтопродукти, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС планує напрацювати новий, десятий пакет санкцій проти країни-агресорки, повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час спільного брифінгу із президентом Володимиром Зеленським в Києві у четвер, 2 лютого.

"Сьогодні Росія вже платить високу ціну за свою агресію проти України… Близько 160 мільйонів євро щодня вона втрачає через обмеження щодо нафти, і ми продовжимо наш тиск", - заявила вона, зазначивши, що триває робота над тим, щоб новий пакет санкцій включав встановлення верхньої стелі цін на російські нафтопродукти.

За словами фон дер Ляєн, ЄК продовжує розробляти механізми спрямування заарештованих активів російської держави на відновлення України. Водночас, президентка Єврокомісії проанонсувала відкриття у Гаазі міжнародного центру переслідування злочинів агресії в Україні, який працюватиме під координацією Євроюсту.

"Ми бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився. Держава-терорист, навпаки, збільшила темп адаптації до санкцій. І варто її в цьому наздоганяти", - зазначив за підсумками двосторонньої зустрічі Володимир Зеленський. Президент України висловив надію, що нові рішення ЄС завадять РФ обходити вже встановленні обмежувальні заходи.

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50 мільярдів допомоги

Голова ЄК, своєю чергою, оцінила економічну, гуманітарну та військову допомогу Європейського союзу Україні у понад 50 мільярдів євро. "Ми пообіцяли стабільну фінасову підтримку і виконуємо свої зобов'язання", - зазначила фон дер Ляєн, коментуючи надання першого траншу в рамках передбачених у 2023 році 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Вона звернула окрему увагу на енергетичну підтримку, пообіцявши, зокрема, надати ще 2400 генераторів та 30 мільйонів LED-лампочок для програми переходу на більш енергоефективне освітлення.

"Ми запрошуємо Україну до нашої спільної платформи із закупівель газу... Тож ми переживемо і цю зиму, Володимире, і ще багато зим разом", - звернулася вона до президента Зеленського.

"Зелене" відновлення

Президентка Єврокомісії також повідомила про підписання меморандуму між Україною та ЄС в галузі відновлювальної енергетики. Не вдаючись в деталі угоди, вона лише зазначила, що йдеться про співпрацю щодо використання в енергетиці відновлюванних газів: водню та біометану.

"Це дасть Україні не тільки екологічно чисту енергетику, а й покращить енергетичну безпеку за рахунок децентралізації енергетичної системи", - заявила президентка ЄК, проанонсувавши також плани щодо спільного фінансування європейськими країнами закупівлі сонячних панелей, які мають встановити для забезпечення електрикою громадських будівель.

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В процесі інтеграції

Окрема частина переговорів Зеленського та фон дер Ляєн була присвячена європейській інтеграції України. "Щоб здолати такого ворога (як Росія - Ред.) недостатньо лише успіхів на полі бою... Потрібні інтеграційні здобутки", - заявив український президент. Він повідомив, що отримав від президентки ЄК звіт щодо другої частини кандидатського опитувальника. "Я радий, що він такий тонесенький", - зазначив голова української держави.

Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, похвалила роботу антикорупційних органів України та "політичну реакцію" на останні корупційні скандали.

Підготовці "наступної фази інтеграції з ЄС" буде присвячена і наступна зустріч Кабінету міністрів із комісарами Єврокомісії, яка триватиме в Києві 2 лютого. "Ми пропонуємо Україні приєднатися до головних європейських програм. Деталі яких розкриємо вже після зустрічі міністрів ", - пообіцяла фон дер Ляєн.