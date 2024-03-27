ЄС не віддасть Україні 5 млрд євро доходів від активів РФ

У Брюсселі вирішили, що п'ять мільярдів євро залишаться в ЄС для оплати судової тяганини з Москвою. Росія пообіцяла оскаржувати в судах будь-які дії з її замороженими активами.

Євросоюз вирішив не передавати Україні п'ять мільярдів євро прибутку, отриманого від інвестування заморожених російських активів у 2022-2023 роках. Гроші залишаться у Брюссельського депозитарію цінних паперів Euroclear як страховка на випадок судових позовів з боку Москви, повідомило в середу, 27 березня, видання Politico з посиланням на письмову відповідь Euroclear.

"Прибуток за 2022-2023 роки, пов'язаний з російськими замороженими активами, відокремлений від прибутку, отриманого в рамках "звичного бізнесу". Ми не розподіляємо цей прибуток серед акціонерів і зберігаємо його до отримання подальших вказівок. Дані гроші будуть використані для покриття витрат, ризиків і збитків, яких зазнали центральні депозитарії цінних паперів через війну в Україні" - пояснили в Euroclear.

"Юридичне мінне поле"

Міністр юстиції України Денис Малюська не згоден з такою аргументацією, наголошуючи, що п'ять мільярдів євро - непомірно велика сума для страховки на випадок судових тяжб. Він також зазначив, що Euroclear зазнав прямих збитків через війну в Україні лише на 34 мільйона євро. Водночас експерти-юристи застерігають, що конфіскація прибутку від російських заморожених активів заднім числом стала б "юридичним мінним полем".

Згідно з планами Єврокомісії, на допомогу Україні повинні переказуватися лише доходи від заморожених активів ЦБ Росії за вирахуванням податків. Утім, це стосується лише доходів від активів РФ, що отримані після 15 лютого поточного року. 90 відсотків від цієї суми хочуть направити через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для Києва, а решта 10 відсотків - на відбудову України. Ця схема повинна ще отримати одноголосне схвалення всіх країн ЄС, але остаточного консенсусу в Євросоюзі поки не досягнуто.

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Politico, посилаючись на джерело в уряді Бельгії, повідомляє, що станом на лютий Росія подала вже 94 судових позови проти Euroclear, який діє на підставі бельгійського законодавства, домагаючись повернення заморожених грошей російського Центробанку.