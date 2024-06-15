ЄС через ФРН не погодив 14-й пакет санкцій щодо Росії

Німеччину не влаштував пункт про відповідальність європейських компаній за порушення санкцій через його наслідки для промисловості ФРН, повідомляє Reuters. Санкції прагнули представити до "саміту миру" у Швейцарії.

Європейський Союз не зміг узгодити 14-й пакет санкцій щодо Росії через те, що Німеччину не влаштував пункт про відповідальність європейських компаній за порушення санкційних заходів. Про це повідомила у п'ятницю, 14 червня, агенція Reuters із посиланням на європейських дипломатів. Наступне обговорення санкційного пакета щодо Росії заплановане на 19 червня.

Новий пакет санкцій проти РФ офіційні представники 27 країн Євросоюзу обговорювали понад місяць. До нього, зокрема, включені заборони на перевалку російського скрапленого природного газу та план притягнення до відповідальності операторів ЄС за порушення санкцій їхніми дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах, зазначає Reuters.

Очікувалося, що про затвердження 14-го пакета санкцій щодо РФ ЄС оголосить перед початком "саміту миру", що збирається у Швейцарії 15 червня з ініціативи України. Однак, за словами джерел Reuters, Німеччина висловила заперечення щодо пункту про відповідальність дочірніх компаній через його потенційний вплив на промисловість ФРН.

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Джерело dpa: Німеччина - "нова Угорщина"

Агенції dpa та AFP 13 червня повідомили, що Німеччина блокує нові санкції ЄС проти Росії. "Останнім часом складається враження, що Німеччина - це нова Угорщина", - заявило одне з джерел dpa, маючи на увазі, що уряд Віктора Орбана неодноразово блокував ухвалення європейських санкцій проти РФ та надання допомоги Україні.

Берлін закликає обмежити або взагалі скасувати пункт про притягнення до відповідальності дочірніх компаній у разі порушення санкцій щодо певних товарів, оскільки в іншому випадку "німецькі компанії можуть бути притягнуті до відповідальності", зазначає dpa.