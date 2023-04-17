Єрмак: Терористи РФ зізналися у вбивстві українських дітей

Глава Офісу президента України пояснив, що йдеться про дані, оприлюднені "злочинцями з ПВК "Вагнер". Раніше про свідчення двох найманців повідомив правозахисник Володимир Осєчкін.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у понеділок, 17 квітня, заявив про наявність зізнання "російських терористів у вбивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі". "Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про воєнних злочинців з пвк "вагнер"(орфографія збережена. - Ред.), але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають", - написав Єрмак у Telegram .

Очільник ОП України додав, що росіяни викрали тисячі українських дітей, і наразі невідомо, скільки їх лишилося в живих. "Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко", - написав він.

Бахмут Фото: Cover-Images/IMAGO

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Раніше 17 квітня засновник російського громадського проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін поширив у Facebook інформацію про те, що нібито двоє бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" в інтерв'ю зізналися в убивстві українських цивільних осіб, зокрема дітей.

"Азамат і Олексій знаходяться у Росії, 100% вони не перебувають під будь-яким впливом СБУ, ЦРУ тощо, - написав Осєчкін. - Вони протягом тижня давали докладні і послідовні свідчення під час відео та аудіоопитування і повідомили засновнику Gulagu.net жахливі подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, (...), підриву ями з понад 50 пораненими полоненими тощо. "500-ми" (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачистки житлових будинків із вбивством усіх, у тому числі дітей".

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За словами Осєчкіна, обидва чоловіки дали свідчення, що накази віддавали командири підрозділів і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Правозахисник також повідомив прізвища обох найманців та вказав, що вони відбували покарання у російських колоніях, але у серпні-вересні 2022 року були завербовані у ПВК "Вагнер" та помилувані президентом РФ Володимиром Путіним. "Без співучасті Путіна і Пригождина дані особи відбували б строк позбавлення волі у колоніях ФСВП, але замість цього російська влада відправила їх на війну, попередньо навчивши вбивати інших людей", - написав Осєчкін.