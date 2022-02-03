Ердоган знову пропонує Туреччину як майданчик для саміту РФ та України

Туреччина готова організувати саміт лідерів України та Росії. Про це у четвер, 3 лютого, після переговорів у Києві з президентом України Володимиром Зеленським заявив турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган. "Туреччина готова робити все, щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх країн. Я наголосив, що ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні, оскільки ми діємо так, щоб знизити градус, а не розпалювати пожежу", - цитує Ердогана агенція "Українські новини".

"Ми щиро віримо, що криза буде врегульована дипломатичними методами у рамках "мінських угод" на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права", - додав Ердоган. Він також зазначив, що турецька сторона надає великого значення діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в точці контролю на Донбасі.

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Нагадаємо, провести зустріч на турецькій території "для вирішення розбіжностей" у російсько-українському конфлікті Ердоган пропонував президентам України та Росії також раніше. В Києві неодноразово схвально відгукувались щодо цієї ідеї. Україна схвалюватиме будь-які зусилля, які можуть допомогти їй покласти край війні, повернути території України, що наразі перебувають під контролем Росії, заявляв раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба. У Москві пропозицію президента Туреччини спочатку категорично відкинули, вказавши на те, що РФ не є стороною конфлікту на Донбасі. Проте згодом у Кремлі назвали "другорядним місце проведення якихось контактів", якщо Анкара зможе "вплинути на Київ і спонукати його на виконання мінських угод".

Крім того, у четвер Україна підписала з Туреччиною угоду про вільну торгівлю, яка, як заявив Ердоган, дасть змогу підвищити товарообіг між країнами до 10 мільярдів доларів США. Також Київ і Анкара підписали угоду щодо співпраці у сфері високих військових технологій. Український міністр оборони Олексій Резніков вже анонсував будівництво в Україні заводу для виробництва турецьких безпілотних літальних апаратів Bayraktar з українськими двигунами в рамках цієї угоди.