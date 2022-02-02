Уряд України затвердив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Кабінет міністрів України у середу, 2 лютого, затвердив умови угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, повідомляє сайт уряду.

Переговори щодо послаблення торговельних бар'єрів між країнами тривали останні дев'ять років та активізувалися у вересні 2020 року. Як повідомляє сайт Кабміну, за результатами переговорів Туреччина погодилась знизити до нуля митні ставки для понад 10,3 тисячі товарних позицій, або 95 відсотків номенклатури українського експорту. Ще на понад 1300 товарних позицій будуть діяти тарифні квоти або зменшені мита.

Як зазначила під час засідання уряду віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, на початок перемовин Туреччина мала мита у розмірі 29 відсотків для українських товарів, натомість українські ставки становили 5 відсотків. Донині, за її словами, на деяку українську агропродукцію діють турецькі ставки у понад 200 відсотків.

Відкриття агроринків та підтримка в металургії.

Пресслужба Кабміну повідомляє, що Україна погодилась знизити до нуля митну ставку на турецькі зернові. За даними Держстату, це одна з незначних статей імпорту з Туреччини. За 11 місяців 2021 року їх було ввезено на суму усього пів мільйона гривень. Натомість, як зазначають в уряді, Україна отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції.

Водночас з метою підтримки вітчизняної металургії Київ зберіг за собою право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту. Натомість Туреччина встановлюється нульове мито на 60 відсотків номенклатури українських сталеварів, на 130 металургійних товарів мито зменшується до рівня, нижчого за російський, а ще на 167 товарів надаються квоти щонайменше у 411 тисяч тонн.

"Запровадження нових правил створить нові реалії для українських галузей", - цитує пресслужба уряду Юлію Свириденко. Вона обіцяє бізнесу пакет рішень для підтримки та "м'якшої та поступової переорієнтації низки галузей".

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Уряд очікує зростання торгівлі і ВВП

В рамках угоди Кабмін затвердив нові умови кооперації українських і турецьких компаній для спільної торгівлі на європейських ринках. Після набрання угодою чинності виготовлений в Україні з турецької сировини товар буде вважатися українським і зможе безмитно потрапити на ринки усіх європейських країн відповідно до сертифікату EUR1.

За даними Державної митної служби, товарообіг між Україною та Туреччиною в 2021 році зріс наполовину. Експорт становив 4,14 мільярда доларів, а імпорт - 3,23 мільярда доларів. Раніше в січні співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Туреччиною Роман Грищук в інтерв'ю "Укрінформу" припускав, що угода сприятиме збільшенню торгівлі між країнами до 10 мільярдів доларів, тобто на понад третину.

В уряді ж у середу оцінюють, що угода щорічно забезпечуватиме приріст українського ВВП на 2,2 відсотка, а доходів домогосподарств - на 2,6 відсотка.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок в парламенті, проанонсував підписання договору вже цього тижня. Це може статися під час візиту в Київ президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана, який очікується у четвер, 3 лютого.