Український експорт товарів у 2021 році досяг довоєнного рівня - мінекономіки

Обсяг експорту товарів з України у 2021 рік склав 68,24 мільярди доларів, що стало найбільшим показником з 2012 року, повідомило у середу, 5 січня пресслужба міністерства економіки України.

“Такі результати експорту мають велике значення для бюджету України. Коли українські виробники продають свої товари за кордон, ми отримуємо приток іноземної валюти, який дозволяє фінансувати витрати на імпорт без дестабілізації валютного ринку та накопичувати міжнародні резерви для зміцнення стійкості економіки. Крім того, додаткові експортні надходження збільшують доходи бюджету та відповідно можливості для фінансування соціальних видатків і програм розвитку”, - цитується у повідомленні слова першої віце-прем’єрки України - міністерки економіки Юлії Свириденко.

У міністерстві зазначають: попередні показники експорту такого рівня Україна мала у 2011 (68,39 мільярда доларів) та 2012 роках (68,81 мільярда доларів). Але тоді вони включали дані з Криму та непідконтрольних нині територій Донбасу.

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Пост-ковідне зростання

У порівнянні з попереднім роком, експорт товарів зріс майже на 39 відсотків, адже у 2020 українська економіка стрімко впала через епідемію коронавірусу, а разом з нею і експорт продукції - на 1,7 відсотка до 49,2 мільярдів доларів. Причини такого стрімкого зростання зовнішньоекономічних показників у повідомленні міністерства економіки не пояснюються.

Разом із тим, теперішня оцінка експорту не включає торгівлю послугами - в тому числі і результати роботи українських IT-компаній, орієнтованих переважно закордон. Розробка програмного забезпечення останні роки займає третю сходинку у рейтингу експортних галузей національної економіки після металургії та сільського господарства.

Мінекономіки обіцяє опублікувати загальний зовнішньоторговельний баланс України, який включатиме дані про імпорт та експорт товарів і послуг, 15 лютого.

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