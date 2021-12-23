 Україна продовжила заборону на імпорт товарів з Росії на рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2021

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Новини

Україна продовжила заборону на імпорт товарів з Росії на рік

Український уряд продовжив заборону на імпорт низки товарів з РФ до кінця 2022 року.

Плакат проти російських товарів в Україні

Плакат проти російських товарів в Україні

Кабінет міністрів України продовжив до кінця 2022 року дію ембарго на низку товарів з Росії. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду в четвер, 23 грудня.

Вперше обмежувальні заходи запрацювали з 10 січня 2016 року у відповідь на торговельні заборони та обмеження РФ щодо України.

Серед заборонених до ввезення російських товарів - більше 150 найменувань, зокрема м’ясо, риба, молочні продукти, сири, кава, чай, харчові суміші, шоколад, кондитерські і хлібобулочні вироби, продукти дитячого харчування, а також інші продовольчі товари. Також заборонено ввезення горілки, цигарок, ліків, мінеральних добрив, одягу, паперу, залізничних локомотивів та вагонів і рнизки інших товарів російського виробництва.

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Як повідомлялось, з 1 січня 2016 року Росія призупинила дію договору про зону вільної торгівлі з Україною та запровадила ембарго на низку українських товарів. РФ заборонила ввозити з України сільськогосподраську продукцію, сіль, сири, молочні товари, рибні консерви й іншу продовольчу продукцію. 

У квітні 2019 року Росія розширила перелік заборонених українських товарів. Зокрема, до забороненого імпорту віднесли папір, картон, деякі види одягу. Також уряд РФ заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів.

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