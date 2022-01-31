Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 3 лютого - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер, 3 лютого, відвідає Україну для переговорів з президентом Володимиром Зеленським щодо напруження з Росією. Про це у понеділок, 31 січня, повідомила агенція Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника. У цей день відзначатиметься 30-та річниця встановлення дипломатичних відносин між країнами.

У повідомленні також ідеться про те, що турецький лідер очікує на зустріч із російським колегою Володимиром Путіним, якого він раніше покликав до Анкари на двосторонні переговори. Ердоган також пропонував організувати у Туреччині перемовини президентів Росії і України для вирішення розбіжностей між ними.

Про візит Ердогана до України цього тижня також повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, однак він не назвав конкретної дати.

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Посередник між Києвом і Москвою?

Раніше Ердоган неодноразово пропонував своє посередництво між Україною та Росією для налагодження відносин між у контексті ситуації на Донбасі. У РФ відкидали таку можливість, наполягаючи, що вони не є стороною конфлікту на Донбасі. Водночас українське зовнішньополітичне відомство заявляло, що схвалює "будь-які зусилля, які можуть допомогти їй покласти край війні".

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