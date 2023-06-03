Ердоган заступив на ще один п'ятирічний термін президентства

Церемонія інавгурації Реджепа Ердогана відбулася в Анкарі. У своїй присязі Ердоган пообіцяв обстоювати принципи й реформи Ататюрка та дбати про захист прав людини.

Реджеп Таїп Ердоган склав присягу на новий п'ятирічний термін на посаді президента Туреччини. Церемонія інавгурації відбулася в суботу, 3 червня, в будівлі парламенту Туреччини в Анкарі.

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"Я, як президент, присягаюся своєю честю і чесністю перед великою турецькою нацією та історією захищати існування і незалежність держави... дотримуватися конституції, верховенства права, демократії, принципів і реформ Ататюрка, а також принципів світської республіки", - сказав Ердоган під час церемонії, що транслювалася в прямому ефірі по телебаченню, цитує Reuters.

Як повідомлялося, Реджеп Ердоган набрав у другому турі президентських виборів 52,2 відсотка підтримки. Його перемога на виборах перекреслила прогнози більшості соціологічних опитувань і відбулася, попри серйозну економічну кризу, яку спричинюють високі темпи інфляції й стрімке зростання вартості життя, що, як вважало чимало оглядачів, істотно погіршувала його шанси на перемогу, пише Reuters.

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Ердоган уже 20 років керує Туреччиною: з 2003 року як прем'єр-міністр і з 2014 року - як президент. Як зазначає інформагенція AFP, протягом останнього часу правління Ердогана набуває дедалі більших авторитарних рис, а критики звинувачують його у придушенні опозиції.