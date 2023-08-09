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ПолітикаТуреччина

Ердоган: Відновлення "зернової угоди" залежить від Заходу

Анастасія Шепелева
3 год. тому

На думку президента Туреччини, Чорноморська зернова ініціатива зможе бути відновлена, якщо Захід "виконуватиме свої обіцянки" Росії.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп ЕрдоганФото: LUDOVIC MARIN/AFP

Доля Чорноморської зернової ініціативи залежить від Заходу, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час щорічної конференції турецьких послів в Анкарі у вівторок, 8 серпня.

Відродження "зернової угоди", що дозволяла Україні експортувати зерно Чорним морем в умовах війни, "залежить від західних країн, які мають виконувати свої обіцянки", цитує Ердогана агентство AFP.

"Я думаю, що рішення може бути знайдене", - додав він, маючи на увазі свою нещодавню телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, якого Ердоган запросив відвідати Туреччину.

До розірвання "зернової угоди" Росія неодноразово нарікала на те, що, за її оцінкою, частина угоди щодо вивезення російських добрив, не виконується. 

Угода була укладена з Україною та Росією за посередництва Туреччини та Організації Об'єднаних Націй (ООН) у липні 2022 року. 17 липня цього року Росія вийшла з угоди. За даними AFP, за час дії угоди Україні вдалося експортувати 33 мільйони тонн зерна.

Читайте також: Експорт зерна з України через хорватські порти: реалістично чи ні?

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