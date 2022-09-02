Експрем'єрку М'янми засудили ще до трьох років в'язниці

Суд, підконтрольний військовій хунті, визнав колишню прем'єрку М'янми винною у фальсифікації виборів. Раніше Аун Сан Су Чжі вже засудили до 17 років ув'язнення за іншими звинуваченнями.

У М'янмі підконтрольний військовій хунті суд засудив повалену де-факто прем'єр-міністерку країни Аун Сан Су Чжі ще до трьох років ув'язнення та примусових робіт за звинуваченням у фальсифікації результатів голосування на виборах 2020 року, повідомляють місцеві ЗМІ у п'ятницю, 2 вересня. Аналогічний вирок ухвалено стосовно двох високопоставлених членів поваленого цивільного уряду, яких судили разом із нею.

Судові процеси у справах 77-річної Су Чжі - лідерки "Національної ліги за демократію" (НЛД) та лауреатки Нобелівської премії миру 1991 року - проходять за зачиненими дверима. Раніше її вже було засуджено до 17 років ув'язнення за іншими звинуваченнями, включаючи корупцію, підбурювання до заколоту та порушення пандемічних обмежень. Сама політикиня заперечує всі звинувачення, називаючи їх абсурдними. Якщо Су Чжі визнають винною у всіх справах, їй загрожує довічне позбавлення волі.

Військовий путч у М'янмі

У М'янмі у лютому 2021 року стався військовий переворот. Генерали обґрунтували путч порушеннями на виборах 2020 року, внаслідок яких партія Су Чжі перемогла з великою перевагою. Доказів цих порушень військові так і не надали.

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Правозахисники заявляють, що Су Чжі стала жертвою показового процесу. На думку експертів, військова хунта має намір назавжди змусити замовкнути політикиню, яка в минулому вже багато років провела під домашнім арештом. У червні 2022 року Су Чжі було переведено з-під домашнього арешту до одиночної тюремної камери у столиці країни Найп'їдо.