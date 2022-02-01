 ООН: У М′янмі хунта вбила щонайменше 1500 мирних протестувальників за рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2022

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Новини

ООН: У М'янмі хунта вбила щонайменше 1500 мирних протестувальників за рік

У М'янмі протягом року після військового перевороту також незаконно затримані і досі перебувають в ув'язненні майже 9 тисяч людей, які брали участь у протестах проти хунти.

Протести проти хунти у М'янмі тривають і через рік після військового перевороту

Протести проти хунти у М'янмі тривають і через рік після військового перевороту

Щонайменше 1500 мирних жителів убиті у М'янмі протягом року після військового перевороту. Понад 10 тисяч незаконно затримані, повідомляється у вівторок, 1 лютого. 

Згідно з повідомленням ООН, з часу військового перевороту в країні, який стався 1 лютого 2021 року, хунта незаконно ув'язнила 11,8 тисячі людей, з яких майже 9 тисяч досі перебувають під вартою.

За словами представниці комісаріату ООН з прав людини Равіни Шамсадані, ці дані стосуються лише учасників протестів проти військових і не включають загиблих у збройному конфлікті. "Ми розуміємо, що їх тисячі", - додала вона. 

За даними ООН, понад 400 тисяч людей у М'янмі за рік вимушено залишили свої домівки і є внутрішніми біженцями. Близько половини населення країни - 25 мільйонів - проживають за межею бідності, понад 14,4 мільйона людей потребують гуманітарного захисту і підтримки.  

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Військовий переворот у М'янмі

Нагадаємо, з 1962 року упродовж декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення у країні почалися в 2011 році.

У листопаді 2020 року на виборах з великою перевагою перемогла Національна ліга за демократію лауреатки Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі. Однак представники збройних сил заявили про фальсифікацію результатів голосування і 1 лютого 2021 року захопили владу у М'янмі. У країні був запроваджений надзвичайний стан. 75-річну Аун Сан Су Чжі засудили до багаторічного ув'язнення, багато інших політиків відтоді перебувають під  вартою. У країні не припиняються масові протести проти путчистів, які жорстко придушуються хунтою. США, Великобританія і Канада запровадили санкції проти хунти. 

 

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