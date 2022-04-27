 У М′янмі Су Чжі засудили до п′яти років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У М'янмі Су Чжі засудили до п'яти років ув'язнення

Суд, підконтрольний військовій хунті, визнав експрем'єрку М'янми винною у корупції. Правозахисники вважають, що Су Чжі стала жертвою політичного процесу.

Аунг Сан Су Чжі

Аунг Сан Су Чжі

У М'янмі підконтрольний військовій хунті суд засудив усунуту від влади де-факто прем'єр-міністерку країни Аунг Сан Су Чжі до п'яти років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, повідомило в середу, 27 квітня, агентство dpa з посиланням на анонімні інформовані джерела.

Проти 76-річної лауреатки Нобелівської премії миру порушено понад десяток справ про корупцію. Це перший вирок. За кожним звинуваченням Су Чжі загрожує до 15 років ув'язнення. Призначене на 26 квітня оголошення рішення суду раніше було відкладено на один день без пояснення причин.

Аунг Сан Су Чжі відкидає звинувачення у отриманні хабарів у вигляді золота та 600 тисяч доларів від одного з політиків. Судовий розгляд відбувається у закритому режимі. Адвокатам Су Чжі заборонено спілкуватися із журналістами.

Військовий путч у М'янмі

У М'янмі у лютому 2021 року стався військовий переворот. Генерали обґрунтували путч заявами про порушення на виборах 2020 року, внаслідок яких Су Чжі здобула переконливу перемогу. Доказів цих порушень військові так і не надали. М'янма дедалі більше занурюється в безодню хаосу і насильства.

Правозахисники заявляють, що Аунг Сан Су Чжі стала жертвою показового процесу. На думку експертів, військова хунта має намір назавжди змусити замовкнути Су Чжі, яка в минулому провела багато років під домашнім арештом.

Кілька місяців тому Аунг Сан Су Чжі засудили до шести років позбавлення волі за іншими звинуваченнями. Водночас поки що неясно, чи вирушить політикиня відбувати покарання у в'язницю чи залишиться під домашнім арештом.

Дивитись відео 01:17

Події в Туреччині: спроба державного перевороту триває? (16.07.2016)

Реклама

Докладно

База ВПС США в Рамштайні стала місцем зустрічі міністрів оборони 40 країн, які підтримують України у боротьбі проти агресії Росії

"Історична" зустріч у Рамштайні країн-партнерів України

40 країн домовилися координувати військову допомогу Києву для відбиття російської агресії.  

Російський газ в Польщу не постачатиметься вже з 27 квітня

"Газпром" з 27 квітня зупиняє постачання газу до Польщі

Після відмови Варшави платити за газ у рублях "Газпром" повідомив про зупинення поставок газу до країни вже з 27 квітня.  