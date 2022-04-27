У М'янмі Су Чжі засудили до п'яти років ув'язнення

У М'янмі підконтрольний військовій хунті суд засудив усунуту від влади де-факто прем'єр-міністерку країни Аунг Сан Су Чжі до п'яти років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, повідомило в середу, 27 квітня, агентство dpa з посиланням на анонімні інформовані джерела.

Проти 76-річної лауреатки Нобелівської премії миру порушено понад десяток справ про корупцію. Це перший вирок. За кожним звинуваченням Су Чжі загрожує до 15 років ув'язнення. Призначене на 26 квітня оголошення рішення суду раніше було відкладено на один день без пояснення причин.

Аунг Сан Су Чжі відкидає звинувачення у отриманні хабарів у вигляді золота та 600 тисяч доларів від одного з політиків. Судовий розгляд відбувається у закритому режимі. Адвокатам Су Чжі заборонено спілкуватися із журналістами.

Військовий путч у М'янмі

У М'янмі у лютому 2021 року стався військовий переворот. Генерали обґрунтували путч заявами про порушення на виборах 2020 року, внаслідок яких Су Чжі здобула переконливу перемогу. Доказів цих порушень військові так і не надали. М'янма дедалі більше занурюється в безодню хаосу і насильства.

Правозахисники заявляють, що Аунг Сан Су Чжі стала жертвою показового процесу. На думку експертів, військова хунта має намір назавжди змусити замовкнути Су Чжі, яка в минулому провела багато років під домашнім арештом.

Кілька місяців тому Аунг Сан Су Чжі засудили до шести років позбавлення волі за іншими звинуваченнями. Водночас поки що неясно, чи вирушить політикиня відбувати покарання у в'язницю чи залишиться під домашнім арештом.