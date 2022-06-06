Експерти очікують зростання захворюваності на ВІЛ і туберкульоз в Україні

Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією очікує, що агресивна війна Росії в Україні призведе до різкого зростання кількості захворювань на ВІЛ та туберкульоз. "Поки рано точно оцінювати довгострокові наслідки війни, але ми очікуємо, що конфлікт матиме значний вплив на рівень захворюваності на туберкульоз та ВІЛ в Україні та в усьому регіоні", - сказав директор Глобального фонду Пітер Сендс виданням німецької медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Великі переміщення біженців, розміщення в тісних приміщеннях і перебої з наданням медичної допомоги сприяють поширенню інфекційних захворювань", - цитують його видання в понеділок, 6 червня.

Читайте також: Як Німеччина приймає на лікування поранених у війні з України

Ще до війни Україна мала один із найвищих показників захворюваності на туберкульоз та ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2020 році в Україні хворіли на туберкульоз близько 32 тисячі осіб. Україна входить до 30 країн світу, у яких особливо поширений мультирезистентний туберкульоз, від якого не допомагають наявні ліки. У країні також проживає близько 260 тисяч ВІЛ-інфікованих. Це робить Україну - після Росії - другою за поширеністю вірусу країною в Східній Європі та Центральній Азії.

Сендс наголосив, що у фонді дуже стурбовані через ситуацію, що склалася в системі охорони здоров'я України через війну. "Більше 150 медичних закладів були пошкоджені або зруйновані, а медичний персонал і пацієнти були поранені, вбиті або змушені тікати", - сказав він. Багато людей більше не мають доступу до медичної допомоги, зокрема програм профілактики та лікування.

"Для хворих на туберкульоз та людей, які живуть з ВІЛ, ця ситуація є особливо небезпечною для життя, оскільки вони мусять приймати медикаменти регулярно", - попередив Сендс. "Ми рішуче підтримуємо створення захищеного гуманітарного коридору, щоб можна було доставляти медичні засоби, а люди, які хочуть покинути зону конфлікту, могли це зробити", - сказав він.