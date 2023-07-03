Експертка: ФРН потребує 1,5 мільйона іммігрантів на рік

Щоб впоратися з проблемою нестачі кваліфікованих кадрів, Німеччині необхідно 1,5 мільйона іммігрантів на рік, вважає голова Ради економічних експертів при уряді ФРН ("Ради мудреців") Моніка Шнітцер (Monika Schnitzer). З урахуванням високих показників еміграції з Німеччини, йдеться про 400 тисяч нових жителів країни на рік. В інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung, опублікованому в неділю, 2 липня, експертка закликала владу вжити заходів для припливу фахівців з інших держав.

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За словами Шнітцер, ФРН терміново необхідно поліпшити умови для прийому іммігрантів. "Якщо Intel будуватиме завод у Магдебурзі та захоче залучити для нього іноземних спеціалістів, вони мають почуватися там бажаними", - наголосила експертка.

Уряд Німеччини, розробляючи новий закон про кваліфіковані кадри, рухається в правильному напрямі, але цього замало, вважає голова "Ради мудреців". Зокрема, не слід вимагати від кожного іноземця, який нещодавно приїхав у Німеччину, знання німецької мови, а подбати про володіння англійською всіх працівників відомств у справах іноземців, впевнена вона.

У ФРН розробляють новий закон про в'їзд кваліфікованих кадрів

Німецька урядова коаліція ухвалила рішення полегшити працевлаштування кваліфікованих працівників із країн, які не входять до ЄС, і розробила законопроєкт, що дозволяє в'їзд до Німеччини іноземцям, які володіють німецькою мовою або працюють за однією з дефіцитних спеціальностей, навіть без свідоцтва про працевлаштування або навчання. Іноземцям, які мають професійну кваліфікацію, буде дозволено гнучкіше підходити до вибору робочого місця, тобто вони зможуть працювати не тільки за фахом, якого навчалися, а й за іншими.

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У деяких галузях, якщо у людини є достатній трудовий досвід, їй не доведеться домагатися визнання кваліфікації, що зазвичай займало тривалий час. Ті ж, у кого немає професійної кваліфікації, отримають можливість дістати її в Німеччині. Нововведення передбачають запровадження системи балів, які нараховуватимуть, наприклад, за кваліфікацію, професійний досвід або знання мови.

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Моніка Шнітцер очолює експертну раду з п'яти осіб, яка консультує федеральний уряд Німеччини з питань економічної політики - так звану "Раду мудреців".