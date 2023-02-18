Експертка: Якщо РФ переможе, буде геополітична катастрофа

Чи достатньо робить Захід, щоб перемогла Україна? Що буде, якщо перемогу у війні здобуде Росія? Якою бачать сьогодні у Вашингтоні ситуацію в Європі? Ці запитання на Мюнхенській конференції з безпеки DW поставила Аліні Поляковій, президентці Американського центру аналізу європейської політики (CEPA).

DW: Ми розмовляємо через рік після російського вторгнення в Україну. Озираючись назад, чи не вважаєте ви, що Захід хоч і надав допомогу, але допоміг недостатньо, бо до початку вторгнення в Україну поставили лише легку та оборонну зброю?

Аліна Полякова: Очевидно, що, якби ми поставили важке озброєння та надали військову допомогу до початку війни як стримуючий чинник, зараз не було би того становища, коли Україна вже рік бореться за своє існування, а Росія веде новий наступ на Донбасі. Я думаю, що російське керівництво могло би передумати, якби замість санкцій або у доповнення до санкцій ми б сказали, що відправимо в Україну HIMARS чи ЗРК Patriot. І ви наразитеся не на українських військових, а на українських військових, озброєних західними технологіями. Ми цього не зробили, і саме тому політика стримування провалилася. І сьогодні ми перебуваємо там, де ми є.

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Існує думка, що, можливо, найближчими тижнями чи місяцями стане зрозуміло, як закінчиться ця війна. Як ви вважаєте, чи достатньо Захід робить зараз? Адже Україна вважає, що недостатньо: Україна просить більше танків, винищувачі F-16, і Захід дуже неохоче йде на це. Захід, особливо США, неохоче дає ракети більшої дальності, наприклад, HIMARS. Як ви вважаєте, чи зміниться це?

Ця війна може закінчитися не лише для України, а й для всієї Європи та навіть США лише тоді, коли переможе Україна. Захід надав Україні значну кількість зброї, значну фінансову підтримку та допомогу в забезпеченні безпеки, але навіть цього недостатньо. Російській стороні, Кремлю не йдеться про те, скільки людей загине. Їх не хвилює, скільки танків чи обладнання вони змарнують, а вони вже витратили багато.

Українці, на превеликий подив, продовжують боротися. Пам'ятаєте, рік тому ми вважали, що це буде триденна війна? А вона триває уже рік, оскільки українці боролися понад очікування.

І тепер ми кажемо, що хочемо, щоб Україна перемогла. Але ми не дали Україні того, що їй потрібно для перемоги. Рішення має бути ухвалене зараз. Адже затяжна війна, яка триває багато років, не піде на користь Україні. Це може призвести до перемоги Росії у довгостроковій перспективі, тому що росіяни думають, що час на їхньому боці.

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"Ми маємо дати Україні все"

Такі експерти, як колишній посол США в Росії Макфол, благають: давайте віддамо все, що маємо. Однак адміністрація Байдена на це не йде. Чому? Через загрозу застосування Росією ядерної зброї?

Реальність така, що адміністрація намагається зрозуміти, що ми можемо дати українцям, щоб це не спровокувало Росію та не призвело до ядерної конфронтації з Росією. Ми бачили, що цей аналіз є помилковим. Наведу приклад. На початку війни адміністрація Байдена сказала "ні" системам озброєння Patriot. Згодом ми надали Україні системи Patriot. Чи бачили ми ядерний удар з боку Росії? Ні.

Я думаю, потрібно поставити собі запитання: "Що насправді означає провокація у контексті жорстокої війни?" Ми бачимо тисячі вбитих цивільних, бачимо, як об'єкти цивільної інфраструктури, лікарні, школи стають цілями ударів. Що взагалі означає провокація у цьому контексті? Коли на нашу відповідь впливає те, що ми не хочемо ядерної конфронтації, у Росії чують слабкість. А коли Кремль чує слабкість, він знає, що може йти далі.

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Що, на вашу думку, має статися в Україні, щоб адміністрація Байдена, наприклад, надала Україні ракети далекого радіуса дії?

Якщо чесно, я думаю, те, що уже сталося в Україні, доводить, що ми маємо дати Україні все. Ми недооцінили Україну та переоцінили Росію. Тому я вважаю, що Україна може перемогти. Українці зробили все, що їм треба зробити. Зараз черга Вашингтона, Берліна, Парижа та інших європейських столиць, щоб була можливість зробити більше.

"Проблема в тому, що ми не розглядаємо це як глобальну війну"

Як ви вважаєте, чи не з'явилися тріщини у відносинах між Берліном та Вашингтоном? Чи є розкол між Східною Європою, між країнами Балтії, Польщею, можливо, Фінляндією та Швецією та такими країнами, як Німеччина та Франція?

Я думаю, що трансатлантична єдність загалом існує. Однак у Європі ми спостерігаємо те, що я назвала би вакуумом лідерства. У політиці Німеччини за останній рік відбулися значні зміни, але чи взяла вона на себе роль лідера? Ні. Яка країна в Європі зараз лідирує у політиці щодо України? Це - Польща. Ми бачимо, як Великобританія проводить політику, яка фактично змусила Сполучені Штати діяти, тому що ми були засоромлені Борисом Джонсоном, коли він був прем'єр-міністром. Окрім того, Варшава змусила діяти Берлін. Великобританія, північні країни, країни Балтії та ширший східний фланг діють, щоби заповнити прогалину в лідерстві, на жаль, наявну в центрі Європи.

Буквально за кілька днів президент США Байден виголосить промову у Варшаві, але він не приїде до Берліна. Як ви вважаєте, це сигнал для Німеччини?

Я думаю, це сигнал для Польщі навіть більший, ніж для Німеччини. Варшава стала лідером у відповіді на цю війну. Польща є передовою державою для НАТО, і я думаю, що адміністрація США визнає це. І Польща зробила більше ніж будь-яка інша країна, за винятком, можливо, Естонії, для реальної підтримки України, для керівництва України.

"Наслідки вийдуть далеко за межі Європи"

Якщо Росія виграє цю війну, які наслідки це матиме для України, Росії, Європи та всього світу?

Якщо Росія переможе в Україні, це буде геополітична катастрофа з неймовірними довгостроковими наслідками для керівництва США, адже, як ми всі знаємо, США дуже зосереджені на Китаї як на довгостроковому конкуренті. Пекін стежить за кожною деталлю того, що відбувається в Україні. Наслідки для потенційних намірів Пекіна щодо Тайваню будуть катастрофічними, якщо Росія переможе в Україні. Я чекала би майже негайного нападу на Тайвань. Ми не готові до цього, не можемо вести війну на два фронти. Якщо Росія переможе, наслідки вийдуть далеко за межі України, далеко за межі Європи.

Проблема в тому, що ми не розглядаємо це як глобальну війну. Ми не вважаємо це нашою війною на Заході. Ми бачимо це як війну України. І таке мислення має змінитись, оскільки Москва розглядає це як глобальну війну. Пекін, якщо Росія переможе, сприйматиме це як глобальну війну. Ми маємо подвоїти зусилля в Україні. Нині не час для втоми.

Як ви вважаєте, чим закінчиться ця війна?

Я не думаю, що хтось має відповідь на це запитання. Все змінюється з кожним днем на полі бою. Ми це зрозуміємо, мабуть, дуже скоро через те, що відбувається під час воєнних дій на землі в Україні. Траєкторія війни, мабуть, зміниться. Росія вже розпочала новий наступ. Україні доведеться розпочати контрнаступ. Я думаю, що вирішальний момент настане, коли ми зрозуміємо, чи Україна зможе зруйнувати сухопутний міст, завдяки якому Росія зараз контролює Крим.