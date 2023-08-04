Експерти МАГАТЕ не виявили мін на дахах двох блоків ЗАЕС

Доступ до дахів двох енергоблоків Запорізької атомної станції експерти МАГАТЕ чекали понад місяць. Росіяни, які контролюють АЕС, його блокували. Дахи ще чотирьох блоків поки не обстежені.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не виявили мін або вибухових речовин на дахах третього і четвертого енергоблоків і в машинних залах Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), окупованої російськими військовими. Про це в агентстві повідомили в п'ятницю, 4 серпня.

Напередодні експерти отримали доступ до ділянок ЗАЕС, який безрезультатно запитували протягом останнього місяця.

Після неодноразових запитів про надання необмеженого доступу до станції, "команда отримала безперешкодний доступ до дахів двох реакторних блоків, а також змогла чітко бачити дахи турбінних залів", ідеться в повідомленні МАГАТЕ. Там наголошують, що і далі надаватимуть запити на відвідування дахів інших чотирьох блоків станції.

На початку липня генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

У МАГАТЕ відповіли, що їхні експерти не бачать жодних ознак мінування ЗАЕС, але потребують ширшого доступу до станції, аби бути впевненими, зокрема, до дахів енергоблоків. Президент України Володимир Зеленський зауважив тоді, що на території ЗАЕС перебувають 500 російських бойовиків і всього чотири експерти МАГАТЕ, які не можуть все проконтролювати.

25 липня експерти МАГАТЕ повідомили, що виявили протипіхотні міни на периферії ЗАЕС.