МАГАТЕ поки не виявило ознак мінування ЗАЕС, просить доступу

Поки що немає жодних ознак наявності мін або вибухових речовин на Запорізькій АЕС, заявили в МАГАТЕ. Водночас експертам потрібен ширший доступ, аби бути впевненими, зокрема, до дахів енергоблоків.

Експерти Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ), які перебувають на захопленій Росією Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), поки що не виявили жодних ознак наявності мін або вибухових речовин на станції. Про це йдеться в заяві очільника організації Рафаеля Гроссі, оприлюдненій в середу, 5 липня, на сайті МАГАТЕ.

Такого висновку фахівці дійшли після регулярних обходів території станції та нещодавньої інспекції окремих ділянок, зокрема частини великого водоймища-охолоджувача.

Водночас Гроссі наголосив, що МАГАТЕ потребує ширшого доступу до станції, щоби впевнитися у відсутності вибухових пристроїв. "Зокрема, необхідний доступ до дахів третього та четвертого енергоблоків, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції", - йдеться у заяві.

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Партнерів попередили про загрозу

Ввечері 4 липня генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив про можливу підготовку російськими окупантами найближчим часом провокації на території ЗАЕС. За його даними, російські війська розмістили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Своєю чергою у "Росатомі" стверджували, що ЗСУ готуються атакувати ЗАЕС у ніч на 5 липня.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив партнерів про можливість російського теракту на ЗАЕС із викидом радіації. За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, російські війська "розробили та затвердили" план підриву станції, зокрема замінували басейн-охолоджувач і чотири з шести енергоблоків станції.

В українській розвідці вважають, що РФ може підірвати станцію у двох випадках: якщо російських окупантів виб'ють з лівого берега Дніпра або як "профілактичний захід", щоб зупинити наступ ЗСУ. В Кремлі все це традиційно називають "брехнею".

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