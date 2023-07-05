Зеленський: На ЗАЕС 500 бойовиків РФ і 4 експерти МАГАТЕ

Володимир Зеленський наголошує, що територія Запорізької АЕС така велика - як місто, що чотири члени МАГАТЕ не можуть її контролювати. РФ встановила на двох енергоблоках станції вибухівку, наполягає президент України.

Експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не вистачає ресурсів для контролю ситуації на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з огляду на її масштабний розмір, переконаний президент України Володимир Зеленський.

Під час онлайн-спілкування зі студентами Аргентини в середу, 5 липня, Зеленський порівняв територію ЗАЕС з цілим містом. "Сьогодні у цьому місті - на території станції знаходиться 500 бойовиків: як представників регулярної армії, так і найманці - реальні терористи. Ця станція - як місто, а там є чотири представника МАГАТЕ. Що вони можуть контролювати, що вони можуть там бачити? Там по станції люди пересуваються на машинах така територія велика. Чотири людини навіть, якщо вони чесні, не зможуть проконтролювати нічого", - пояснив він.

Зеленський закликав світову спільноту тиснути на Росію задля передачі станції під контроль МАГАТЕ та виведення російських військ з її території.

Зеленський наполягає: РФ розмістила на двох блоках АЕС вибухівку

Президент зазначив, що українська розвідка отримує інформацію по ситуацію на ЗАЕС, у тому числі від працівників станції, "які є громадянами України". "І ось що ми знаємо: розташована вибухівка в двох блоках", - заявив він.

На його переконання, варіант підриву ЗАЕС Росії необхідний для того, щоби стався ядерний викид і світ зреагував на це. "Це не якісь там жарти! Треба зупиняти цю війну! Але вони не хочуть зупиняти війну, вони хочуть зупиняти наш контрнаступ, щоб заморозити конфлікт. І це найстрашніше, що може бути. Для чого він їм? Щоб за два-три роки відновити сили своєї армії та знову повернутися і зруйнувати всю нашу землю. Вони не хочуть миру", - пояснив Зеленський.

Читайте також: РФ підірвала Каховську ГЕС для протидії наступу ЗСУ - Офіс президента

МАГАТЕ поки не виявило мінування ЗАЕС, просить доступу

Раніше Зеленський попередив партнерів про можливість російського теракту на ЗАЕС із викидом радіації. За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, російські війська "розробили та затвердили" план підриву станції, зокрема замінували басейн-охолоджувач.

Ввечері 4 липня генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив про можливу підготовку російськими окупантами найближчим часом провокації на території ЗАЕС. За його даними, війська РФ розмістили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції предмети, схожі на вибухові пристрої. Своєю чергою у "Росатомі" стверджували, що ЗСУ готуються атакувати ЗАЕС у ніч на 5 липня.

У МАГАТЕ 5 липня заявили, що експерти агентства, які перебувають на станції, поки що не виявили жодних ознак наявності там мін або вибухових речовин. Водночас в організації зазначили, що потребують ширшого доступу до ЗАЕС, щоби впевнитися у відсутності вибухових пристроїв. "Зокрема, необхідний доступ до дахів третього та четвертого енергоблоків, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції", - йшлося у заяві.

Читайте також: Вибухівка на Запорізькій АЕС? Яким може бути найгірший сценарій підриву станції