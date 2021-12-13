Ексміністерку у справах імміграції Данії суд визнав винною у розлученні пар мігрантів

Верховний суд Данії визнав винною в посадовому правопорушенні ексміністерку у справах імміграції та інтеграції Інгер Стойберг і присудив їй два місяці ув'язнення за те, що вона розлучила 23 пари мігрантів. Про це ідеться у рішенні суду, ухваленому в понеділок, 13 грудня.

Стойберг обіймала посаду міністра у справа імміграції та інтеграції з 2015 по 2019 рік. За її вказівками в 2016 році були розділені 23 пари, які звернулися за наданням прихистку у Данії, і в яких дружини були неповнолітніми. У лютому 2016 року відомство під керівництвом Стойберг видало відповідне розпорядження. Суд його розцінив як незаконне.

"Маю сказати, що я дуже, дуже здивована", - прокоментувала вирок Стойберг.

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Верховний суд, вирок якого не може бути оскарженим, розглядав справу Стойберг з початку осені. Прокурори вимагали для неї чотири місяці позбавлення волі. Адвокати ексміністерки наполягали, що її рішення були єдиним способом боротися з примусовими шлюбами, вступати у які змушували неповнолітніх дівчат.

Позбавлення волі чи електронний браслет

Достеменно не відомо чи дійсно ексміністерка буде змушена відбути термін ув'язнення у тюрмі. У Данії частину вироків на строк до шести місяців при дотриманні певних умов дозволяють замінити на зобов'язання носити електронний браслет. Захист Стойберг поки не прокоментував таку можливість.

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