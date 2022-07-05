 Ексглава МЗС Австрії Кнайcсль залишила країну через погрози | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2022

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Новини

Ексглава МЗС Австрії Кнайcсль залишила країну через погрози

Карін Кнайсcль повідомила репортеру Washington Post, що емігрувала через "смертельні загрози", які їй надходили. 2018 року Кнайcль танцювала з Путіним на своєму весіллі.

Володимир Путін дарує Карін Кнайсcль квіти на її весіллі

Володимир Путін дарує Карін Кнайсcль квіти на її весіллі

Колишня австрійська міністерка закордонних справ Карін Кнайссль (Karin Kneissl), яка танцювала з президентом Росії Володимиром Путіним на своєму весіллі, емігрувала з Австрії через "смертельні загрози", які надходили їй. Про це повідомила у вівторок, 5 липня, американська газета The Washington Post (WP).

Місце переїзду Кнайссль не уточнила. З репортером WP вона спілкувалася за допомогою текстових повідомлень у сервісі WhatsApp. Ексглава МЗС Австрії заявила журналісту, що "не дає інтерв'ю", а також відмовилася коментувати справу Егісто Отта, заявивши, що "ніколи не чула" про неї.

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Отт керував агентами під прикриттям в австрійській службі внутрішньої безпеки, його підозрюють у продажу Росії державних секретів, а також у наданні інформації про ймовірних ворогів Кремля на Заході, пише WP з посиланням на європейських чиновників у галузі безпеки та документи австрійського розслідування.

Відставка з посади члена ради директорів "Роснефти"

Кнайсль 20 травня подала заяву про відставку з посади члена ради директорів російської компанії "Роснефть". У цій раді вона перебувала протягом одного року. В Австрії її критикували за те, що вона продовжувала працювати у російському держконцерні, попри агресію РФ проти України.

Раніше, 20 травня, стало відомо про звільнення з ради директорів "Роснефти" ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schöder), а також виконавчого директора Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). Шредер працював у цьому органі з 2017 року, а Варніґ - колишній кадровий співробітник міністерства держбезпеки НДР ("штазі"), який вважається особистим другом Путіна, - з 2011 року.

Посаду міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайссль обіймала з 2017 до 2019 року. Влітку 2018 року весілля Кнайссль відвідав Путін. Тоді вона розповіла ЗМІ, що "спонтанно" запросила на свято колег по уряду та Путіна, який на той час перебував з візитом до Австрії.

Дивитись відео 01:02

Від танців з Путіним до ради директорів концерну "Роснефть" (04.03.2021)

 

DW.COM

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Аудіо й відео до теми

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