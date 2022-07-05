Ексглава МЗС Австрії Кнайcсль залишила країну через погрози

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Карін Кнайсcль повідомила репортеру Washington Post, що емігрувала через "смертельні загрози", які їй надходили. 2018 року Кнайcль танцювала з Путіним на своєму весіллі.
Колишня австрійська міністерка закордонних справ Карін Кнайссль (Karin Kneissl), яка танцювала з президентом Росії Володимиром Путіним на своєму весіллі, емігрувала з Австрії через "смертельні загрози", які надходили їй. Про це повідомила у вівторок, 5 липня, американська газета The Washington Post (WP).
Місце переїзду Кнайссль не уточнила. З репортером WP вона спілкувалася за допомогою текстових повідомлень у сервісі WhatsApp. Ексглава МЗС Австрії заявила журналісту, що "не дає інтерв'ю", а також відмовилася коментувати справу Егісто Отта, заявивши, що "ніколи не чула" про неї.
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Отт керував агентами під прикриттям в австрійській службі внутрішньої безпеки, його підозрюють у продажу Росії державних секретів, а також у наданні інформації про ймовірних ворогів Кремля на Заході, пише WP з посиланням на європейських чиновників у галузі безпеки та документи австрійського розслідування.
Кнайсль 20 травня подала заяву про відставку з посади члена ради директорів російської компанії "Роснефть". У цій раді вона перебувала протягом одного року. В Австрії її критикували за те, що вона продовжувала працювати у російському держконцерні, попри агресію РФ проти України.
Раніше, 20 травня, стало відомо про звільнення з ради директорів "Роснефти" ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schöder), а також виконавчого директора Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). Шредер працював у цьому органі з 2017 року, а Варніґ - колишній кадровий співробітник міністерства держбезпеки НДР ("штазі"), який вважається особистим другом Путіна, - з 2011 року.
Посаду міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайссль обіймала з 2017 до 2019 року. Влітку 2018 року весілля Кнайссль відвідав Путін. Тоді вона розповіла ЗМІ, що "спонтанно" запросила на свято колег по уряду та Путіна, який на той час перебував з візитом до Австрії.