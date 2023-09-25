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Ексглава оборонного заводу розтратив золото й срібло з ППО

Євгенія Наконечна
25 вересня 2023 р.

Колишньому начальнику стратегічного держпідприємства ВПК на Львівщині повідомили про підозру: присвоїв дорогоцінні деталі комплексів ППО, "роззброївши" їх на 2,4 мільйона гривень.

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СБУ
СБУФото: Photoshot/picture alliance

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області спільно зі Службою безпеки України (СБУ) встановили, що колишній керівник одного зі стратегічних державних підприємств оборонного-промислового комплексу (ОПК) розтратив запчастини до військової техніки, виготовлені з дорогоцінних металів.

Йдеться про вироби, призначені для виготовлення обчислювальних комплексів протиповітряної оборони (ППО). "Зокрема, у сплаві містилося близько двох кілограмів золота, 23 кілограмів срібла, 102 грамів платини, 65 грамів паладію, 15 грамів родію", - повідомили в БЕБ у понеділок, 25 вересня.

"Встановлено, що до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював "списані" деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів. Таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення РФ" , - пише СБУ.

Спецслужба наголошує, що "незаконна діяльність посадовця призвела до фактичного "роззброєння" декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 мільйона бюджетних гривень".

Колишньому директорові повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність підозрюваного до співпраці з російськими спецслужбами.

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