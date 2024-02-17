Ексглава спецслужби ФРН Маасен заснував нову партію

Колишній глава німецької контррозвідки, Федерального відомства з охорони конституції ФРН, Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen) офіційно заснував нову партію. Установчі збори політичного об'єднання під назвою "Союз цінностей" (Werteunion) відбулися в суботу, 17 лютого, за зачиненими дверима на судні на Рейні, неподалік від міста Ремаген під Бонном.

Раніше Масен заявляв, що має намір балотуватися на посаду голови нової партії, яка називає себе "консервативно-ліберальною".

Місце між консерваторами ХДС і правопопулістами АдН

В інтерв'ю телеканалу TV Berlin, опублікованому напередодні ввечері, Маасен заявив, що в політичному спектрі "Союз цінностей" хоче заповнити прогалину між консервативним блоком ХДС/ХСС, який, за його словами, "збився зі шляху", і правопопулістською "Альтернативою для Німеччини" (АдН), яка стала радикальною. "Ми виступаємо за традиційні громадянські цінності, які зробили Німеччину сильною і які в кінцевому підсумку сформували ХДС", - стверджує ексглава німецької спецслужби. За його словами, "Союз цінностей" виступає за свободу, верховенство закону, демократію і толерантність, а також за те, щоб держава пішла з життя людей.

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Маасен був звільнений зі скандалом

Ганс-Ґеорґ Маасен багато років був членом ХДС, а з 2012 до 2018 року він очолював спецслужбу внутрішнього призначення "Федеральне відомство з охорони конституції, яке в Німеччині виконує функції органів державної безпеки. Але його зі скандалом звільнили зі своєї посади. Маасен потрапив під шквал критики через свою заяву про "недоведену достовірність" відеозапису з Хемніца, де кілька німців ганяються за темношкірими іноземцями (відео було достеменним). Після відставки з посади голови контррозвідки Маасен продовжував критикувати уряд і захищав своє бачення подій у Хемніці. Також у ХДС Масена звинувачують у використанні антисемітських виразів і схильності до теорій змови.

Останнім часом 61-річний політик зазнавав дедалі більшої критики з боку ХДС за провокаційні та правопопулістські висловлювання. У 2023 році було розпочато процедуру його виключення з партії, але в січні поточного року він вийшов із неї сам, не чекаючи виключення.

"Союз цінностей" - уже друга нова партія, заснована 2024 року, після "Союзу Сари Ваґенкнехт". За словами її представників, "Союз цінностей", має намір брати участь у земельних виборах у Бранденбурзі, Саксонії та Тюрінгії у вересні, але не в європейських виборах, які відбудуться в червні.