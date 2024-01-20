Колишній глава німецької спецслужби створює нову партію

Ексглава німецької контррозвідки Ганс-Ґеорґ Маасен, звільнений зі скандалом у 2018 році, створює свою партію.

Нова ультраконсервативна партія може виникнути в Німеччині найближчим часом - її створює колишній глава спецслужби внутрішнього призначення "Федеральне відомство з охорони конституції" Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen), якого звільнили зі скандалом з цієї посади у 2018 році.

У суботу, 20 січня, більшість членів об'єднання "Союз цінностей" (Werteunion) проголосувала за те, щоб нова партія отримала таку саму назву. Нове об'єднання класифікує себе як "консервативно-ліберальну" партію.

Читайте також: Противниця зброї Україні Ваґенкнехт створює свою партію в Німеччині

Очікується, що партія може зайняти місце між нині опозиційним Християнсько-демократичним союзом (ХДС) і правопопулістською "Альтернативою для Німеччини" (АдН). Сам Маасен поки що входить до ХДС, проте багато років перебуває в конфлікті з керівництвом партії, звинувачуючи її в "сповзанні у ліво-зелений табір". Можливості співпраці нової партії з "АдН" Маасен не відкидає.

Офіційно створення нової партії заплановане на лютий. За даними самого "Союзу цінностей", до неї вже входять чотири тисячі членів, переважна більшість яких раніше була членами ХДС. Після офіційної реєстрації партії Маасену і його прихильникам доведеться покинути ХДС.

Читайте також: 300 тисяч людей протестували проти "Альтернативи для Німеччини"

Звинувачення Маасена в схильностях до теорій змови

У ХДС Масена звинувачують у використанні антисемітських виразів і схильності до теорій змови. У 2018 році його також звинувачували в неправомірній передачі парламентській фракції партії "АдН" інформації з неопублікованого звіту очолюваної ним спецслужби.

Маасен також потрапив під шквал критики через свою заяву про "недоведену достовірність" відеозапису з Хемніца, де кілька німців ганяються за темношкірими іноземцями (відео було достеменним). Після відставки з посади голови контррозвідки Маасен продовжував критикувати уряд і захищав своє бачення подій у Хемніці.

Читайте також: Контррозвідка Німеччини зацікавилась своїм колишнім шефом Маасеном