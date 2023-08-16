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ПолітикаНімеччина

Контррозвідка Німеччини зацікавилася своїм ексшефом - Bild

Сергій Ромашенко
3 год. тому

Німецька контррозвідка запросила у Федеральному кримінальному відомстві ФРН дані про Ганса-Ґеорґа Масена. Сам Масен заявив, що обурений цим.

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Ганс-Ґеорґ Масен
Ганс-Ґеорґ МасенФото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV), яке виконує в Німеччині функції органів державної безпеки, зацікавилося своїм колишнім шефом Гансом-Ґеорґом Масеном (Hans-Georg Maaßen), повідомила газета Bild у середу, 16 серпня.

За даними видання, контррозвідка запросила дані про Масена у Федеральному відомстві з кримінальних справ (BKA).

"Я чув про запит у BKA", - сказав Масен, додавши, що він обурений тим, що трапилося, і вимагатиме інформації про те, які саме дані про нього збирають його колишні підлеглі.

Представниця міністерства внутрішніх справ ФРН, під егідою якого діють BfV і BKA, не стала заперечувати повідомлення про запит інформації на Масена, але відмовилась коментувати цей випадок, пославшись на закон про захист персональних даних.

Журналісти припускають, що Масен міг потрапити в поле зору контррозвідки через телефонний дзвінок у рамках розслідування, проведеного в справі "рейхсбюргерів".

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