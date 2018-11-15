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Ганс-Ґеорґ Маасен

Ганс-Ґеорґ Маасен - німецький юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ганс-Ґеорґ Маасен".

З грудня 2012 року до листопада 2018 року Ганс-Ґеорґ Маасен очолював Федеральне відомство із захисту конституції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ФРН призначили нового шефа контррозвідки після скандалу з колишнім керівником

У ФРН призначили нового шефа контррозвідки після скандалу з колишнім керівником 15.11.2018

Новий глава німецького Федерального відомства з охорони конституції Томас Гальденванґ заявив, що ісламістський тероризм залишається головною загрозою для країни.
Маасен йде з посади шефа контррозвідки ФРН не на роботу в МВС, а у відставку

Маасен йде з посади шефа контррозвідки ФРН не на роботу в МВС, а у відставку 05.11.2018

Ганс-Ґеорґ Маасен не буде, як планувалося, працювати у міністерстві внутрішніх справ після залишення посади голови Федерального відомства з охорони конституції ФРН, а його відправлять у відставку - на дострокову пенсію.

Маасену загрожує відставка після критики уряду ФРН

Маасену загрожує відставка після критики уряду ФРН 05.11.2018

Колишній глава німецької контррозвідки Ганс-ҐеорҐ Маасен продовжує критикувати федеральний уряд і заперечувати, що у Хемніці були облави праворадикалів на мігрантів. Тепер йому загрожує відставка з МВС.
Коментар: Порятунок коаліції за мить до катастрофи

Коментар: Порятунок коаліції за мить до катастрофи 24.09.2018

Ганс-Ґеорґ Маасен, суперечливий керівник контррозвідки, стане "спеціальним уповноваженим" у міністерстві внутрішніх справ Німеччини. Це на якийсь час врятує коаліцію. Але заподіяна шкода - величезна, вважає Єнс Турау.
Меркель визнала помилки у ситуації з призначенням Маасена

Меркель визнала помилки у ситуації з призначенням Маасена 24.09.2018

У питанні нового призначення Ганса-Ґеорґа Маасена, якого вирішили усунути з посади голови Федерального відомства з охорони конституції, коаліційні партії припустилися помилок, визнала канцлерка ФРН Анґела Меркель.
Екс-шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спецрадником МВС

Екс-шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спецрадником МВС 23.09.2018

Колишній шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спеціальним радником міністерства внутрішніх справ ФРН. Лідери партій "великої коаліції" дійшли згоди щодо нового призначення Маасена.
У ФРН триває суперечка щодо Ганса-Ґеорґа Маасена

У ФРН триває суперечка щодо Ганса-Ґеорґа Маасена 23.09.2018

Глава МВС ФРН Горст Зеегофер заявив, що в жодному разі не звільнятиме Ганса-Ґеорґа Маасена, котрого нещодавно було вирішено призначити на посаду в його міністерстві. Лідери коаліційних партій знову обговорять це питання.
ФРН: лідери партій коаліції знову обговорять долю екс-шефа контррозвідки

ФРН: лідери партій коаліції знову обговорять долю екс-шефа контррозвідки 21.09.2018

Лідери партій "великої коаліції" ФРН знову зустрінуться через справу екс-шефа контррозвідки Маасена. Соціал-демократи невдоволені його працевлаштуванням на посаді держсекретаря МВС.
Коментар: Сумнівне підвищення звільненого шефа контррозвідки ФРН

Коментар: Сумнівне підвищення звільненого шефа контррозвідки ФРН 19.09.2018

Усі сподівалися на чіткий сигнал від канцлерки ФРН. Ганс-Ґеорґ Маасен мав залишити свою посаду. Він це зробив, але при цьому отримав підвищення. Цей компроміс засмутить багатьох виборців, вважає Розалія Романець.
Шеф німецької контррозвідки Маасен йде з посади

Шеф німецької контррозвідки Маасен йде з посади 18.09.2018

Очільник німецького Федерального відомства із охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маасен все ж змушений залишити посаду через скандал навколо його коментарів щодо подій у Хемніці. Утім, він продовжить працювати у МВС.
Черговий розкол у німецькій коаліції через керівника спецслужби

Черговий розкол у німецькій коаліції через керівника спецслужби 16.09.2018

Соціал-демократи не думають здаватися в суперечці навколо глави спецслужби Ганса-Ґеорґа Маасена, вимагаючи його відставки. Консерватори натомість не вбачають достатніх підстав для цього.
Під шефом контррозвідки ФРН хитається крісло, його доля вирішиться наступного тижня

Під шефом контррозвідки ФРН хитається крісло, його доля вирішиться наступного тижня 13.09.2018

Висловлювання Ґеорґа Маасена щодо подій у Хемніці все ж можуть коштувати йому крісла. Його відставки вимагають у коаліційній партії СДПН.

Шеф контррозвідки ФРН змушений відповідати за свої слова у комітетах Бундестагу

Шеф контррозвідки ФРН змушений відповідати за свої слова у комітетах Бундестагу 12.09.2018

Керівник Федерального відомства із охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маасен пояснив німецьким депутатам, чому він сумнівався у тому, що в Хемніці були "облави" на мігрантів.

Керівник німецької спецслужби надав уряду звіт щодо подій у Хемніці

Керівник німецької спецслужби надав уряду звіт щодо подій у Хемніці 10.09.2018

Ганс-Ґеорґ Маасен на вимогу Горста Зеегофера надіслав до МВС ФРН звіт щодо подій у Хемніці. Раніше керівник спецслужби висловив сумніви, що у місті мали місце "облави" на мігрантів.

Керівник спецслужби ФРН сумнівається у факті ксенофобських нападів у Хемніці

Керівник спецслужби ФРН сумнівається у факті ксенофобських нападів у Хемніці 07.09.2018

Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики.
За кібернападом на урядові мережі ФРН стояла Росія - німецькі спецслужби

За кібернападом на урядові мережі ФРН стояла Росія - німецькі спецслужби 11.04.2018

У випадку скоєного кібернападу на комп'ютерні мережі уряду ФРН простежується саме російський слід, переконані у Відомстві з охорони конституції.
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