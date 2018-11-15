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Ганс-Ґеорґ Маасен - німецький юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ганс-Ґеорґ Маасен".
З грудня 2012 року до листопада 2018 року Ганс-Ґеорґ Маасен очолював Федеральне відомство із захисту конституції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ганс-Ґеорґ Маасен не буде, як планувалося, працювати у міністерстві внутрішніх справ після залишення посади голови Федерального відомства з охорони конституції ФРН, а його відправлять у відставку - на дострокову пенсію.