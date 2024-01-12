  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ТоргівляЄвропа

ЄК підтримає румунські порти заради української торгівлі

Ігор Бурдига
12 січня 2024 р.

Єврокомісія схвалила програму підтримки портової інфраструктури Румунії, перенавантаженої через російські атаки по Україні. Логістичні оператори отримають 126 мільйонів євро

https://p.dw.com/p/4bBbt
Українське зерно перевантажують у румунському порті Констанца, червень 2022 року
Українське зерно перевантажують у румунському порті Констанца, червень 2022 року Фото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Європейська комісія (ЄК) схвалила програму підтримки інвестицій у розширення пропускної спроможності морських портів Румунії на загальну суму 126 мільйонів євро. Відповідне рішення оприлюднене на сайті ЄК у четвер, 11 січня.

"Допомога підтримає портових операторів в обробці та зберіганні товарів, що стоять у черзі, тим самим зменшуючи блокаду, спричинену війною Росії проти України. Це сприятиме реалізації плану дій ЄС "Шляхи солідарності" без надмірного викривлення конкуренції на єдиному ринку", - прокоментувала рішення віцепрезидентка ЄК із з питань конкурентної політики Маргрете Вестагер.

Румунська схема

Бухарест планує підтримати компанії, що працюють у основних дунайсько-чорноморських портах країни, в їх інвестиціях у додаткові потужності зі зберігання та переробки вантажів. Через російську війну і руйнування прямих експортних шляхів України, маршрути товарообігу в регіоні суттєво змінилися і портова інфраструктура Румунії перенавантажена.

Очікується, що кошти виділятимуться впродовж 2024 року логістичним компаніям Констанци, Галаци, Джурджу та інших портів у вигляді грантів на суму до 10 мільйонів євро, що покриватимуть до 65 відсотків витрат проєктів із розширення інфраструктури

"Допомога є необхідною та доцільною для запуску інвестицій, ... оскільки ні ринковий інвестор, ні будь-яка фінансова установа не профінансували б їх на комерційних умовах через невизначеність, пов'язану з російською війною, та тимчасовий характер торговельних потоків, які вона спричинила", - зазначається у повідомленні  ЄК. 

Дунайський транзит

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль цього тижня, описуючи ситуацією з морською торгівлею, зазначив: вантажопотік через так званий Дунайський портовий кластер, створений на базі  південно-західних портів Одещини і портів Румунії, лише в грудні зріс на 30 відсотків порівняно з минулим місяцем.

Пресслужба президента України Володимира Зеленського 9 січня повідомила про збільшення експорту через територію Румунії з двох мільйонів тонн до трьох мільйонів. "Ми обговорили шляхи збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів для досягнення цільового показника в 4 млн тонн", - зазначив глава української держави за підсумками переговорів з румунським президентом Клаусом Йоханнісом.

Експорт зерна: Росія атакує річкові порти України