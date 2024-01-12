ЄК підтримає румунські порти заради української торгівлі

Європейська комісія (ЄК) схвалила програму підтримки інвестицій у розширення пропускної спроможності морських портів Румунії на загальну суму 126 мільйонів євро. Відповідне рішення оприлюднене на сайті ЄК у четвер, 11 січня.

"Допомога підтримає портових операторів в обробці та зберіганні товарів, що стоять у черзі, тим самим зменшуючи блокаду, спричинену війною Росії проти України. Це сприятиме реалізації плану дій ЄС "Шляхи солідарності" без надмірного викривлення конкуренції на єдиному ринку", - прокоментувала рішення віцепрезидентка ЄК із з питань конкурентної політики Маргрете Вестагер.

Румунська схема

Бухарест планує підтримати компанії, що працюють у основних дунайсько-чорноморських портах країни, в їх інвестиціях у додаткові потужності зі зберігання та переробки вантажів. Через російську війну і руйнування прямих експортних шляхів України, маршрути товарообігу в регіоні суттєво змінилися і портова інфраструктура Румунії перенавантажена.

Очікується, що кошти виділятимуться впродовж 2024 року логістичним компаніям Констанци, Галаци, Джурджу та інших портів у вигляді грантів на суму до 10 мільйонів євро, що покриватимуть до 65 відсотків витрат проєктів із розширення інфраструктури

"Допомога є необхідною та доцільною для запуску інвестицій, ... оскільки ні ринковий інвестор, ні будь-яка фінансова установа не профінансували б їх на комерційних умовах через невизначеність, пов'язану з російською війною, та тимчасовий характер торговельних потоків, які вона спричинила", - зазначається у повідомленні ЄК.

Дунайський транзит

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль цього тижня, описуючи ситуацією з морською торгівлею, зазначив: вантажопотік через так званий Дунайський портовий кластер, створений на базі південно-західних портів Одещини і портів Румунії, лише в грудні зріс на 30 відсотків порівняно з минулим місяцем.

Пресслужба президента України Володимира Зеленського 9 січня повідомила про збільшення експорту через територію Румунії з двох мільйонів тонн до трьох мільйонів. "Ми обговорили шляхи збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів для досягнення цільового показника в 4 млн тонн", - зазначив глава української держави за підсумками переговорів з румунським президентом Клаусом Йоханнісом.