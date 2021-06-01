Двоє німців, яких затримали на кордоні України, їдуть велосипедами у Київ
Двоє чоловіків з Німеччини планують велосипедами дістатися Таїланду. На українському кордоні вони зробили вимушену зупинку, але тепер рухаються далі на схід.
Моріц Геллер (праворуч) та Моріс Ґебгард (ліворуч) у Польщі
Двоє громадян Німеччини, яких минулого тижня затримали на Львівщині за незаконний перетин кордону України, згодом таки перетнули польсько-український кордон на законних підставах й після зупинки у Львові нині рухаються велосипедами у напрямку Києва. Про це у середу, 9 червня, інформагенції dpa повідомив один з велосипедистів, 36-річний Моріц Геллер (Moritz Heller).
За словами Геллера, українські прикордонники відпустили його та товариша за 24 години після затримання. Вони виїхали з України до Польщі та знову в'їхали в Україну - вже через пункт пропуску.
Чоловік розповів, що при затриманні прикордонниками та під час перебування під вартою з ними поводилися коректно. За його словами, непорозуміння з прикордонниками виникло через те, що він зі своїм супутником не помітили, як перетнули державний кордон між Польщею та Україною. За словами Геллера, метою їхньої велопоїздки є Таїланд. "Велотур з Німеччини до Таїланду був завжди моєю мрією", - зауважив чоловік, який, як і його товариш, Моріс Ґебгард (Maurice Gebhard), живе у Дюссельдорфі на заході ФРН, але значну частину часу упродовж року проводить у Таїланді. У Києві мандрівники планують отримати російську візу, щоб вирушити далі на схід.
Нагадаємо, 4 червня у Держприкордонслужбі України повідомили про затримання двох громадян Німеччини, які на велосипедах незаконно перетнули кордон з боку Польщі. Порушниками виявилися 21 та 36-річний чоловіки, які близько двох тижнів тому на велосипедах вирушили з Дюссельдорфа, плануючи здійснити велопоїздку у Таїланд. "Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, адже думали, що наша країна входить у ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково", - пояснили у Держприкордонслужбі. Ця новина стала популярною в українському сегменті інтернету та у соцмережах.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
Велосипедний міст
Німецький музей архітектури у Франкфурті-на-Майні на виставці "Їдь на велосипеді! Завоювання міста" представляє успішно реалізовані концепції міського планування, які стимулюють людей пересідати з автомобіля на велосипед і роблять життя в урбаністичному середовищі комфортним і приємним. Прикладами служать міста з усього світу: від Утрехта (на фото) в Нідерландах до американського Х'юстона.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
Чисте повітря в світовій столиці велосипедистів
У цьому містечку з 200-тисячним населенням на півночі Нідерландів проблему трафіку вирішили ще в 1970-ті, віддавши центр міста пішоходам і велосипедистам. Сьогодні понад 60 відсотків транспортних потреб цього компактного університетського міста вирішують велосипеди. Тож з усіх нідерландських міст найчистіше повітря саме в Гронінгені.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
Повітряні дороги для велосипедистів і пішоходів
За статистикою, велосипед є у кожного жителя Нідерландів. Велосипедів тут удвічі більше, ніж машин. В Утрехті, четвертому за розміром місті Нідерландів, для велосипедистів і пішоходів побудовані мости-бульвари з зеленими насадженнями, що дозволяють швидко дістатися з однієї точки в іншу.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
Найбільше в світі паркування для велосипедів
В Утрехті третина населення щодня крутить педалі. Велосипедних доріжок в місті багато, їздити ними приємно. Настільки приємно, що центр в якийсь момент вже не зміг вмістити всіх велосипедів. Тоді було вирішено побудувати біля вокзалу підземне паркування. Триповерховий гараж з місцями для 13,5 тисяч велосипедів є найбільшою спорудою такого роду в світі.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
Готель для велосипедів
Стильним і практичним паркуванням для двоколісних може вже зараз похвалитися Ліллестрем - норвезька столиця велосипедистів. Гараж вміщає 394 велосипеди. Втім, називають тут це паркування не "гараж", а "готель для велосипедів". Відібраний у міста простір "велосипедний готель" компенсує своєю футуристичною архітектурою і оглядовим майданчиком на даху із зеленню.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
Простір для велосипеда
Транспортна система відіграє ключову роль у розвитку міста. У Копенгагені велосипедна інфраструктура була закладена ще у 1930-ті роки. Але протягом десятиліть символом особистої свободи для датчан був автомобіль. Ситуація змінилася, коли в столиці Данії перепроектувати під потреби велосипедистів та пішоходів цілі райони, в яких тепер багато зелені і зон відпочинку.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
З велосипедом на електричці
Вирішальну роль зіграло підключення в Копенгагені громадського транспорту до велосипедної інфраструктури. Провезення велосипеда в приміських поїздах - безкоштовне. Тепер кожен третій мешканець міста, за даними за 2017 рік, пересувається на велосипеді, кожен п'ятий - пішки або на громадському транспорті.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
На батьківщині велосипеда
Велосипедною столицею Німеччини залишається університетське місто Мюнстер. Але й інші німецькі міста пересідають на велосипед. У Карлсруе, наприклад, де 200 років тому Карл Дрез винайшов велосипед (без педалей), міське перепланування проводиться так, щоб жителі на велосипеді за п'ять хвилин могли виконувати всі свої повсякденні справи і обов'язки.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
Автобан для велосипедів
Мрія багатьох велосипедистів в недалекому майбутньому здійсниться в Рурській області Німеччини: велосипедна траса шириною до чотирьох метрів, з асфальтованим покриттям, без перехресть, загальною протяжністю понад 100 кілометрів. Ця велострада з'єднає 10 міст.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
Траса швидкого сполучення та гарного настрою
Подібний проект реалізований і в Новій Зеландії. Тут перепрофілювали під велосипедну трасу частину міських швидкісних автомобільних доріг. Пофарбована в яскраві кольори траса з двостороннім рухом дозволяє швидко проїхати на велосипеді, самокаті або скейті з однієї частини Окленда в іншу.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
Бульваром на колесах
Велосипед, констатують організатори виставки у Франкфурті-на-Майні, став свого роду сейсмографом урбанізму. Сучасне місто, що піклується про благополуччя своїх жителів, просто зобов'язане враховувати потреби велосипедистів. У Барселоні, наприклад, велосипедні доріжки на бульварах відокремлені від проїжджої частини, що підвищує комфорт і безпеку.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
Американські мегаполіси пересідають на велосипед
Не так давно велосипед в американських мегаполісах був екзотикою.Тепер ситуація змінилася. Американці теж оцінили переваги "безмоторної машини" і почали створювати відповідну інфраструктуру. В авангарді - Портленд в штаті Орегон. Тут для велосипедистів створені тепличні умови.
Велосипедні столиці світу: хто крутіший?
Зелена оаза
Уздовж судноплавного каналу в Х'юстоні (штат Техас) тягнеться прогулянковий променад, що з'єднує центр міста з парковою зоною. У парку, прикрашеному витворами мистецтва, прокладені численні доріжки для велосипедистів і пішоходів.