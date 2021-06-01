Двоє німців, яких затримали на кордоні України, їдуть велосипедами у Київ

Двоє громадян Німеччини, яких минулого тижня затримали на Львівщині за незаконний перетин кордону України, згодом таки перетнули польсько-український кордон на законних підставах й після зупинки у Львові нині рухаються велосипедами у напрямку Києва. Про це у середу, 9 червня, інформагенції dpa повідомив один з велосипедистів, 36-річний Моріц Геллер (Moritz Heller).



За словами Геллера, українські прикордонники відпустили його та товариша за 24 години після затримання. Вони виїхали з України до Польщі та знову в'їхали в Україну - вже через пункт пропуску.

Чоловік розповів, що при затриманні прикордонниками та під час перебування під вартою з ними поводилися коректно. За його словами, непорозуміння з прикордонниками виникло через те, що він зі своїм супутником не помітили, як перетнули державний кордон між Польщею та Україною. За словами Геллера, метою їхньої велопоїздки є Таїланд. "Велотур з Німеччини до Таїланду був завжди моєю мрією", - зауважив чоловік, який, як і його товариш, Моріс Ґебгард (Maurice Gebhard), живе у Дюссельдорфі на заході ФРН, але значну частину часу упродовж року проводить у Таїланді. У Києві мандрівники планують отримати російську візу, щоб вирушити далі на схід.

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Нагадаємо, 4 червня у Держприкордонслужбі України повідомили про затримання двох громадян Німеччини, які на велосипедах незаконно перетнули кордон з боку Польщі. Порушниками виявилися 21 та 36-річний чоловіки, які близько двох тижнів тому на велосипедах вирушили з Дюссельдорфа, плануючи здійснити велопоїздку у Таїланд. "Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, адже думали, що наша країна входить у ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково", - пояснили у Держприкордонслужбі. Ця новина стала популярною в українському сегменті інтернету та у соцмережах.