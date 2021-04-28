У Гамбурзі відкрили перший гараж для велосипедів

В одному з найбільших міст Німеччини спорудили перший тутешній громадський гараж для велосипедів - якраз до початку літа. Він цілком міг би відкритися де-небудь в Амстердамі, але ця нова велосипедна парковка розташована в Гамбурзі - біля станції метро Келлінґгузенштрассе (Kellinghusenstraße) в районі Еппендорф. Як повідомляє інформаційне агентство dpa, велогараж розрахований на 600 місць, із них 145 можна резервувати через інтернет. Ще 400 місць розташовані поруч, просто неба.

У велогаражі світло, просторо і під охороною за допомогою камер відеоспостереження

Фотомоделлю на презентації гаража для преси виступив міський сенатор з транспорту і нових концепцій мобільності Ан'єс Т'яркс (Anjes Tjarks) з партії Зелених

У гаражі є можливість самостійно накачати колесо або щось швидко полагодити

Перші велосипеди вже зайняли вільні місця

Упродовж останніх років влада Гамбурга послідовно створює зручну інфраструктуру для використання велосипедів як альтернативного засобу пересування містом. Крім прокладки нових велосипедних доріжок і ремонту старих, тут вже інвестували загалом три мільйони євро в подальший розвиток і втілення концепції Bike+Ride, тобто можливості комбінувати поїздки на велосипедах з використанням громадського транспорту - наприклад, проїхати пару кілометрів від будинку до станції або зупинки транспорту на велосипеді, а потім дістатися до цента міста або в якийсь інший район на метро, трамваї або приміській електричці.

Підтримка на федеральному рівні

Зазначимо також, що на федеральному рівні в Німеччині в 2021 - 2023 роках в розвиток велосипедної інфраструктури, включаючи прокладку нових регіональних велотрас, планують інвестувати близько 1,46 мільярда євро. Міністерство транспорту ФРН готове виділити загалом 660 мільйонів євро безпосередньо містам і громадам для реалізації місцевих проєктів, тобто взяти на себе до 80 відсотків їхньої вартості. Така можливість фінансування розвитку та модернізації велосипедної інфраструктури з федеральних коштів для міст і громад в Німеччині надається вперше.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? Велосипедний міст Німецький музей архітектури у Франкфурті-на-Майні на виставці "Їдь на велосипеді! Завоювання міста" представляє успішно реалізовані концепції міського планування, які стимулюють людей пересідати з автомобіля на велосипед і роблять життя в урбаністичному середовищі комфортним і приємним. Прикладами служать міста з усього світу: від Утрехта (на фото) в Нідерландах до американського Х'юстона.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? Чисте повітря в світовій столиці велосипедистів У цьому містечку з 200-тисячним населенням на півночі Нідерландів проблему трафіку вирішили ще в 1970-ті, віддавши центр міста пішоходам і велосипедистам. Сьогодні понад 60 відсотків транспортних потреб цього компактного університетського міста вирішують велосипеди. Тож з усіх нідерландських міст найчистіше повітря саме в Гронінгені.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? Повітряні дороги для велосипедистів і пішоходів За статистикою, велосипед є у кожного жителя Нідерландів. Велосипедів тут удвічі більше, ніж машин. В Утрехті, четвертому за розміром місті Нідерландів, для велосипедистів і пішоходів побудовані мости-бульвари з зеленими насадженнями, що дозволяють швидко дістатися з однієї точки в іншу.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? Найбільше в світі паркування для велосипедів В Утрехті третина населення щодня крутить педалі. Велосипедних доріжок в місті багато, їздити ними приємно. Настільки приємно, що центр в якийсь момент вже не зміг вмістити всіх велосипедів. Тоді було вирішено побудувати біля вокзалу підземне паркування. Триповерховий гараж з місцями для 13,5 тисяч велосипедів є найбільшою спорудою такого роду в світі.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? Готель для велосипедів Стильним і практичним паркуванням для двоколісних може вже зараз похвалитися Ліллестрем - норвезька столиця велосипедистів. Гараж вміщає 394 велосипеди. Втім, називають тут це паркування не "гараж", а "готель для велосипедів". Відібраний у міста простір "велосипедний готель" компенсує своєю футуристичною архітектурою і оглядовим майданчиком на даху із зеленню.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? Простір для велосипеда Транспортна система відіграє ключову роль у розвитку міста. У Копенгагені велосипедна інфраструктура була закладена ще у 1930-ті роки. Але протягом десятиліть символом особистої свободи для датчан був автомобіль. Ситуація змінилася, коли в столиці Данії перепроектувати під потреби велосипедистів та пішоходів цілі райони, в яких тепер багато зелені і зон відпочинку.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? З велосипедом на електричці Вирішальну роль зіграло підключення в Копенгагені громадського транспорту до велосипедної інфраструктури. Провезення велосипеда в приміських поїздах - безкоштовне. Тепер кожен третій мешканець міста, за даними за 2017 рік, пересувається на велосипеді, кожен п'ятий - пішки або на громадському транспорті.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? На батьківщині велосипеда Велосипедною столицею Німеччини залишається університетське місто Мюнстер. Але й інші німецькі міста пересідають на велосипед. У Карлсруе, наприклад, де 200 років тому Карл Дрез винайшов велосипед (без педалей), міське перепланування проводиться так, щоб жителі на велосипеді за п'ять хвилин могли виконувати всі свої повсякденні справи і обов'язки.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? Автобан для велосипедів Мрія багатьох велосипедистів в недалекому майбутньому здійсниться в Рурській області Німеччини: велосипедна траса шириною до чотирьох метрів, з асфальтованим покриттям, без перехресть, загальною протяжністю понад 100 кілометрів. Ця велострада з'єднає 10 міст.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? Траса швидкого сполучення та гарного настрою Подібний проект реалізований і в Новій Зеландії. Тут перепрофілювали під велосипедну трасу частину міських швидкісних автомобільних доріг. Пофарбована в яскраві кольори траса з двостороннім рухом дозволяє швидко проїхати на велосипеді, самокаті або скейті з однієї частини Окленда в іншу.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? Бульваром на колесах Велосипед, констатують організатори виставки у Франкфурті-на-Майні, став свого роду сейсмографом урбанізму. Сучасне місто, що піклується про благополуччя своїх жителів, просто зобов'язане враховувати потреби велосипедистів. У Барселоні, наприклад, велосипедні доріжки на бульварах відокремлені від проїжджої частини, що підвищує комфорт і безпеку.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? Американські мегаполіси пересідають на велосипед Не так давно велосипед в американських мегаполісах був екзотикою.Тепер ситуація змінилася. Американці теж оцінили переваги "безмоторної машини" і почали створювати відповідну інфраструктуру. В авангарді - Портленд в штаті Орегон. Тут для велосипедистів створені тепличні умови.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? Зелена оаза Уздовж судноплавного каналу в Х'юстоні (штат Техас) тягнеться прогулянковий променад, що з'єднує центр міста з парковою зоною. У парку, прикрашеному витворами мистецтва, прокладені численні доріжки для велосипедистів і пішоходів. Автор: Елла Володіна, Максим Сидоржевський



Пізнати Європу велосипедом Уздовж узбережжя Атлантики Маршрут Eurovelo 1 (EV 1) простягується на 8186 кілометрів і з'єднує найпівнічнішу та найпівденнішу точки Європи - мис Нордкап у Норвегії та селище Сагреш у Португалії (на фото) відповідно. Звідси у Середньовіччі починали свої подорожжі назустріч горизонту мореплавці-першовідкривачі. Веломандрікам же краще сконцентрувати погляд на береговій лінії зі скелями, фіордами, дюнами та затишними пляжами.

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Пізнати Європу велосипедом Середземноморський шлях Теплий клімат Середземного моря супроводжуватиме велосипедистів, чий вибір зупиниться на маршруті EV 8. Він простягається на 5888 кілометрів з Кадіса в Іспанії аж до Кіпру. Потонуле в промінях сонця узбережжя та затишні бухти чергуються на шляху величезними мегаполісами, серед яких Барселона, Монако та Венеція (на фото). Малорозвідані узбережжя Чорногорії та Албанії - також на карті маршруту.

Пізнати Європу велосипедом Вздовж привиду "залізної завіси" "Залізна завіса" простягалась на 7000 кілометрів всією Європою та за часів тоталітарних комуністичних режимів у Східній Європі розділяла континент на Схід та Захід, від Баренцового до Чорного моря. Історію розколу та возз'єднання Європи можна відчути на дотик, проїхавшись маршрутом EV 13. Колишні сторожові вежі та прикордонні споруди разом із меморіальними комплексами говорять самі за себе. Автор: Анн Термеш

