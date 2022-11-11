"Дружба" без "Роснефти": сировина для Шведта пішла Польщею

Берлін не залишиться без бензину: на сході Німеччини використовуватимуть частину радянського нафтопроводу для заміщення поставок із Росії. Також вирішили прокласти до моря ще одну трубу.

Коли цієї весни в Євросоюзі постало питання про введення ембарго на нафту з Росії через її напад на Україну, у Німеччині швидко усвідомили, що серйозні проблеми при відмові від російських постачань фактично виникнуть лише в одного із 13 основних нафтопереробних заводів у країні. Це PCK Raffinerie у східнонімецькому місті Шведт, що знаходиться безпосередньо на кордоні з Польщею. Але це саме той завод, який забезпечує бензином, дизелем та авіаційним паливом столицю ФРН Берлін.

Ембарго на нафту з Росії загрожує заводу PCK Raffinerie

Тепер, за кілька тижнів до заборони на купівлю російської сирої нафти, що набирає чинності 5 грудня, стало остаточно зрозуміло, що проблеми цього НПЗ цілком можна вирішити і вони вже вирішуються. 2 листопада було оголошено, що PCK Raffinerie планує прокласти другий нафтопровід до німецького порту Росток. А 9 листопада прийшла новина, що завод вперше імпортував сировину через польський порт Гданськ і отримав її за прокладеним ще за радянських часів нафтопроводом "Дружба".

Таким чином, НПЗ у Шведті взявся за середньострокове вирішення своїх логістичних проблем та водночас запустив альтернативний маршрут для короткострокового додаткового постачання сировини через Польщу. Це означає, що уряду ФРН вдалося вирішити пов'язану з PCK Raffinerie ключову економічну, юридичну та політичну проблему. Вона полягає в тому, що основним власником НПЗ у Шведті з часткою понад 54 відсотки є "Роснефть".

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У зв'язку з цим у Німеччині від початку виходили з того, що російська державна компанія не приєднається до ембарго на російську нафту і не захоче шукати їй альтернативи. Оскільки завод у Шведті за майже 60 років свого існування був націлений на використання тільки тієї сировини, яка надходила нафтопроводом "Дружба" спочатку з СРСР, а потім з РФ.

Без постачань із Росії цьому підприємству, головному роботодавцю відносно бідного регіону із сильним впливом правих і лівих популістів, і фактично монопольному постачальнику нафтопродуктів всього столичного регіону загрожувала повна зупинка виробництва. Пошуком вирішення цієї проблеми навесні і все літо займалися федеральний уряд та регіональна влада землі Бранденбург.

Імпорт нафти через Польщу: у чому проблеми маршруту?

Частина рішення полягала в налагодженні безперебійного постачання заводу нафтопроводом, що з'єднує Шведт з німецьким портом на Балтиці Ростоком. Цей канал підстраховки активно використовувався, зокрема, у 2019 році під час тривалого простою "Дружби" через широкомасштабне забруднення російської нафти хлоридами. Але ця труба здатна лише приблизно на 60 відсотків завантажити потужності PCK Raffinerie. Тож заводу загрожувало скорочення виробництва та звільнення працівників.

Однак є й інший, додатковий маршрут для імпорту нафти не з Росії: через польський балтійський порт Гданськ, який має великий нафтовий термінал і з'єднаний трубопроводом Pomeranian з найбільшим у Польщі НПЗ у Плоцьку, через який саме проходить "Дружба".

Саме на цей маршрут вирішив переключитися другий на території колишньої НДР НПЗ у Лойні, який свого часу теж повністю залежав від радянської та російської нафти. Завод належить французькій енергетичній компанії TotalEnergies. Проблема в тому, що потужностей нафтопроводу Гданськ-Плоцьк недостатньо для того, щоб одночасно постачати нафту на польський НПЗ і разом з тим повністю задовольняти потреби двох німецьких підприємств у Лойні та Шведті.

Резервуари для нафти неподалік заводу PCK-Raffinerie в Шведті Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Однак польська сторона мала політичні заперечення проти прокачування по своїй території нафти для PCK Raffinerie. Варшава завчасно чітко дала зрозуміти Берліну, що не забезпечуватиме НПЗ, співвласником якого є російська держкомпанія. Це стало, очевидно, однією з причин, які спонукали уряд ФРН у вересні взяти під довірче державне управління німецькі активи компанії Rosneft Deutschland, насамперед - НПЗ у Шведті.

Проєкти нових нафтопроводів у Польщі та Німеччині

Той факт, що тепер першу партію нафти для цього заводу було прийнято в Гданську і прокачано польськими трубопроводами, показує, що обрана Берліном схема довірчого управління, за якої "Роснефть" юридично залишається власником частки в PCK Raffinerie, з політичної точки зору, влаштовує Варшаву. У будь якому разі, зараз. Звідки та в якому обсязі надійшла нафта не повідомляється, задля збереження комерційної таємниці. Відомо лише, що це була європейська нафта (норвезька?) і що її замовив концерн Shell – ще один співвласник заводу у Шведті.

У будь-якому випадку тепер зрозуміло, що після 5 грудня PCK Raffinerie матиме можливість імпортувати частину необхідної сировини польським маршрутом, оскільки вирішено і технічні, і політичні питання. У середньостроковій перспективі обсяги прокачування цим маршрутом можуть істотно збільшитися, оскільки в Польщі планують прокласти паралельно з Pomeranian другий нафтопровід Гданськ-Плоцьк.

Але й в Німеччині мають намір прокласти другий нафтопровід паралельно з тим, що вже зараз з'єднує порт Ростока зі Шведтом. Про це 2 листопада повідомила медіакомпанія RBB із посиланням на генерального директора PCK Raffinerie Ральфа Шайрера (Ralf Schairer). Поки що проєкт перебуває на стадії планування, відомо лише, що уряд ФРН готовий виділити на нього 400 млн євро. Одним із перспективних постачальників нафти для постачання НПЗ у Шведті цим маршрутом називають Казахстан.

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