Вибори в РФ: псування бюлетенів й кримінальні справи

У РФ у другий день президентських виборів продовжилися спроби підпалів та псування ящиків з бюлетенями та урн. За перший день голосування у РФ було порушено щонайменше 15 кримінальних справ.

За два дні голосування на виборах президента Росії, станом на вечір суботи, 16 березня, на виборчих дільницях було зафіксовано близько 30 надзвичайних випадків. Як пише російський Telegram-канал "Важные истории", йдеться про підпали, а також про псування бюлетенів та урн "зеленкою", фарбою та чорнилом.

Як повідомила голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова на брифінгу 16 березня, спроби підпалів або псування ящиків із бюлетенями були зафіксовані на 29 виборчих дільницях у 20 регіонах Росії. Зокрема, йдеться про вісім спроб підпалу.

"Ми цим вливанням рідини на 20 виборчих дільницях і вісьмом спробам підпалів запобігли. В одному випадку спробували використати димову шашку", - цитує Памфілову російське агентство ТАСС. Громадян РФ, які вдалися до таких акції спротиву, голова Центрвиборчкому назвала "недалекими людьми", а їхні "зусилля" - "жалюгідними".

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Переслідування за псування

Своєю чергою заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що росіяни, які вдаються до подібних дій, можуть бути притягнуті до відповідальності за статтею про держзраду і "загриміти років на двадцять особливого режиму".

Як повідомила 16 березня "Новая газета Европа" з посиланням на Слідчий комітет (СК) РФ, за минулу добу в Росії було порушено щонайменше 15 кримінальних справ за статтею про "перешкоджання роботі виборчих комісій". Згідно зі статтею 141 Кримінального кодексу РФ, за перешкоджання роботі виборчкомів, яке пов'язане із застосуванням насильства, загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Перше підтвердження "вкидання" на виборах

Водночас Станіслав Андрейчук - співголова руху "Голос", який здійснює незалежне спостереження за процесом голосування, - опублікував відео, на якому, за його словами, членкиня виборчої комісії Вікторія Громакова кидає до урни пачку бюлетенів на дільниці №2325 у місті Краснодар. Як зазначив Андрейчук, це було перше відео "вкидання" бюлетенів цього року.

Вибори без опозиції

Президентські вибори в РФ розпочалися 15 березня і триватимуть три дні. У перший день голосування у низці регіонів РФ також були зафіксовані НП на виборчих дільницях. Зокрема, виборці кидали "коктейлі Молотова", виливали на урни "зеленку", чорнило або фарбу. Після подібних інцидентів, а також після численних випадків псування бюлетенів, у Москві та Підмосков'ї перестали пускати на виборчі дільниці з рідинами.

У виборах беруть участь чотири кандидати: крім чинного президента Володимира Путіна, свої кандидатури висунули Леонід Слуцький із ЛДПР, Микола Харитонов із КПРФ, Владислав Даванков із партії "Нові люди". ЦВК РФ не зареєструвала жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата.

71-річний Путін, який править Росією вже 24 роки, має намір переобратися на посаду президента ще на шість років.