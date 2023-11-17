Експерти: НАТО має обмежений час для підготовки до нападу РФ

Згідно з новим дослідженням Росія може підготувати свої сухопутні війська до нападу на НАТО протягом шести років, якщо війна в Україні буде заморожена.

Країни НАТО в Європі мають лише від п'яти до дев'яти років, щоб підготуватися і стати боєздатними до можливого нападу Росії на територію Альянсу. Такий висновок міститься в аналізі, опублікованому нещодавно Німецькою радою з міжнародних відносин (DGAP). Його автори Крістіан Меллінґ (Christian Mölling) і Торбен Шютц (Torben Schütz) з Центру безпеки і оборони цього відомого аналітичного центру в Берліні переконані, що "наступній війні в Європі можна ефективно запобігти лише протягом обмеженого часу".

Російська економіка переходить на воєнні рейки

Автори зазначають, що Росія вже перевела своє виробництво озброєнь на воєнні рейки у зв'язку з війною проти України. "Навіть після майже двох років війни в Україні військовий потенціал Росії є більшим, ніж може здатися на перший погляд. Найбільших втрат в особовому складі і матеріальних засобах зазнали сухопутні війська", - йдеться в аналізі під назвою "Запобігання наступній війні". Німеччина і НАТО, за даними дослідників, мають обмежений час на модернізацію своїх збройних сил, щоб їхній потенціал стримування перевищив російські розрахунки на успішний напад, наприклад, на країни НАТО - Литву, Латвію та Естонію.

Крістіан Меллінґ посилається на джерела у розвідці та армії Німеччини. Аналіз відповідає новим керівним принципам оборонної політики Бундесверу , які представив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) на початку листопада. Він тоді вперше публічно використав слово "готовність до війни" (нім. kriegstüchtig. - Ред.) як мету реорганізації Бундесверу.

"Війна повернулася в Європу з брутальним нападом Путіна на Україну, - зазначив Пісторіус. "Це змінило ситуацію із загрозами. Як найбільш густонаселена і економічно сильна країна в центрі Європи Німеччина повинна бути основою стримування і колективної оборони в Європі", - заявив міністр оборони Німеччини на презентації нових керівних принципів для німецьких збройних сил.

Основою розрахунку можливих часових вікон для запобігання НАТО війні за допомогою посилення фактору стримування є усвідомлення того, що Росії вдасться заморозити війну в Україні. Це дало б Кремлю час на відновлення своїх сухопутних сил, прогнозують автори дослідження. При цьому у політичному Берліні навряд чи хтось очікує, що агресивна війна закінчиться швидко. "Обидві сторони мають подальші воєнні плани, - каже в інтерв'ю DW експерт з питань України та Росії Ніко Ланґе (Nico Lange). - Я думаю, що ми повинні виходити з того, що це триватиме ще деякий час".

Фронт в Україні завмер

Головнокомандувач Збройних сил УкраїниВалерій Залужний нещодавно попередив, що військова допомога, яку надають його країні близько 50 країн-партнерів на чолі з США, призвела лише до "тупикової ситуації". Лінія фронту на сході і півдні України майже не змінилася з червня, навіть під час українського контрнаступу. Однак у позиційній війні Росія має перевагу, оскільки її розбудована оборонна промисловість має майже необмежену артилерію, попереджає в інтерв'ю DW австрійський військовий аналітик Маркус Райснер (Markus Reisner). Україна може досягти успіху лише у маневреній війні, тож, щоб уможливити її ведення знову наступної весни, Україна потребує найсучаснішої зброї від Заходу, вважає експерт.

Читайте також: Західні експерти про статтю Залужного: Захід надто пізно озброїв Україну

Деякі військові експерти констатують, що фронт в Україні перетворюється на поле бою, яке дедалі більше контролюється електронними засобами ведення війни. При цьому дедалі частіше говорять про використання штучного інтелекту у війні. "Йдеться про контроль над електромагнітним полем, у якому використовуються радіостанції та здійснюється управління безпілотниками", - зазначає Райснер. А експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе також підтверджує, що Росія зараз може дуже успішно глушити українську зброю за допомогою супутників.

Санкції щодо високотехнологічних товарів не спрацювали?

Це стосується навіть реактивних ракетних систем HIMARS, поставлених Україні США, які ЗСУ використовували, щоб зірвати російські тилові поставки під час відвоювання територій рік тому. "Росія дуже успішна в глушінні", - стверджує Ланґе. Під глушінням мається на увазі блокування супутникових, радарних і радіосигналів противника. Це особливо важливо на тлі того, що за останні два роки війна в Україні дедалі більше перетворюється на війну безпілотників. Вони є не лише зброєю, але й здійснюють розвідку, яка, разом із супутниковою розвідкою, створює "прозорий" фронт. І Росія також озброюється в цій сфері, констатує Ланґе.

Судячи з усього, економічні санкції, запроваджені ЄС і США, не завадили Росії продовжувати отримувати мікрочіпи та інші високотехнологічні товари. Росія також має власну систему супутникової навігації для наведення ракет, нагадує експерт. Розуміння цього, очевидно, також включене в аналіз озброєнь НАТО, проведений аналітичним центром DGAP.

Посилення стримування НАТО

Згідно з дослідженням у Берліні посилилося переконання у тому, що Росія зможе швидко відновити свої сухопутні війська за допомогою нинішнього оборонного виробництва. І такою мірою, що її бойова міць перевищить нинішній потенціал стримування НАТО у разі конвенційної війни в Європі.

Читайте також: Коментар: Захід не почув Залужного, але ще не пізно

"За оцінками експертів і розвідувальних служб, Росії знадобиться від шести до десяти років, щоб відновити свою армію до такого рівня, коли вона зможе наважитися напасти на НАТО", - зазначає аналітик DGAP Крістіан Меллінґ. Відповідно, продовжує він, у НАТО є лише від п'яти до дев'яти років, щоб переозброїтися настільки, щоб відбити агресію з боку РФ. "Напад Росії на територію НАТО більше не можна виключати, - впевнений Меллінґ. - Це означає, що питання вже не в тому, чи потрібно Німеччині і НАТО бути готовими до війни, а лише в тому, коли".