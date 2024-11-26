Допомоги ЄС мало для перемоги: дебати про Україну в ЄП

Більшість депутатів Європарламенту, а також Рада ЄС та ЄК виступають за нарощування допомоги Україні. Євродепутатів закликають не втрачати жодного дня і дати Києву все, що можна. Звучать однак і протилежні заклики.

У Європарламенті в Страсбурзі у вівторок, 26 листопада, відбулися бурхливі дебати щодо допомоги Україні, яка чинить опір російській агресії в умовах наростання військового співробітництва Москви і Пхеньяна. У дискусії взяли участь члени Єврокомісії та Ради ЄС, яку до кінця 2024 року за ротацією очолює Угорщина.

Її представник Янош Бока пообіцяв, що Євросоюз і його країни посилено допомагатимуть Україні забезпечувати стійкість енергетики цієї зими на тлі російських атак по українських містах та інфраструктурі. Він також констатував, що "Росія продовжує ескалацію у своїй війні", залучаючи не тільки північнокорейські озброєння, а й війська КНДР. "Це інтернаціоналізація конфлікту. Це також явне порушення міжнародного права і резолюцій Ради Безпеки ООН", - заявив Бока і запевнив, що зусилля ЄС з підтримки України триватимуть, а пов'язані з нею теми залишаються в центрі порядку денного в Брюсселі.

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Єврокомісар: Нинішнього рівня допомоги недостатньо

"Ми знаємо, що нинішнього рівня допомоги недостатньо, щоб переломити ситуацію на полі бою на користь України, - визнав представник Єврокомісії Дідьє Рейндерс. - Ми знаємо, що Росія поставила всю свою економіку на військові рейки і покладається на військову підтримку Північної Кореї та Ірану, а також на істотну допомогу Китаю".

Дідьє Рейндерс Фото: Europäische Union

Тому, наголосив він, Євросоюз та його члени мають посилити допомогу Україні в усіх сферах - від військової до політичної та фінансової, надавши Києву усе необхідне для перемоги. На думку Рейндерса, вступ до ЄС - найвища гарантія безпеки, яку може запропонувати Україні цей блок. Як єврокомісар з питань юстиції, що залишає посаду, він також закликав боротися з безкарністю, щоб притягнути до відповідальності винних у російській агресії проти України і змусити РФ відшкодувати завдані Україні збитки.

Новий виток ескалації з боку Москви у вигляді тисяч північнокорейських "держнаємників" продемонстрував, що "Росія насправді слабка і потребує солдатів та боєприпасів зі Східної Азії для продовження своєї злочинної війни на знищення", заявив від імені європейської фракції християнських демократів, найбільшої в Європарламенті, німець Міхаель Ґалер (Michael Gahler). Він закликав не втрачати час, що залишився до приходу у США до влади Дональда Трампа, і привітав рішення Вашингтона, Лондона та Парижа зняти обмеження на використання збройними силами України ракет ATACMS, Storm Shadows і SCALP.

"Від чинного канцлера Німеччини я не очікую нічого більшого, але впевнений, що чіткі заяви лідерів партій ХДС, ВДП і Зелених щодо поставок TAURUS будуть реалізовані в новій коаліції", - наголосив німецький євродепутат.

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"Україна повинна вступити в НАТО"

"Я не хочу дізнатися, яку ціну Україна і Європа заплатять за бездіяльність", - заявив від імені другого за чисельністю в Європарламенті альянсу - соціал-демократів - нідерландський депутат Тійс Ройтен. За його словами, ЄС має надати Україні все необхідне для самооборони без жодних обмежень, аби забезпечити їй максимально сильну позицію на полі бою і за будь-яким столом переговорів. "Європа має активізуватися і гарантувати найважливіші умови: нічого про Україну без України; мир має бути чесним, справедливим і міцним, заснованим на формулі миру України та міжнародному праві. І нам потрібні надійні гарантії безпеки для України, насамперед членство в НАТО", - підсумував Ройтен.

Тійс Ройтен Фото: Europäische Union

А ось француз Жан-Поль Гарро, який представляв третю за чисельністю групу - правих популістів і вкрай правих "Патріоти за Європу", назвав зняття обмежень на використання ЗСУ західної зброї серйозною помилкою. "Ми не повинні бути послідовниками стратегії розпалювання війни і тим більше співучасниками ескалації, яка веде тільки до руйнування", - заявив він, продовживши свій виступ закликами до миру. Конкретних кроків до його досягнення євродепутат однак не запропонував.

Створити коаліцію союзників усередині ЄС

Будь-яке коливання, будь-яка затримка в допомозі для України - це не дипломатія, а умиротворення в дусі Чемберлена, заявив латвійський європарламентарій Ріхардс Кольс від імені правоконсервативної групи "Європейські консерватори і реформісти" (ЄКР). "Привид Чемберлена переслідує Європу і сьогодні, переконуючи декого, що поступки агресору принесуть мир", - відгукнувся він на виступ попереднього промовця, згадавши і дзвінок Олафа Шольца (Olaf Scholz) Володимиру Путіну.

Кольс заявив, що єдиний спосіб активно просунутися в питанні підтримки України - створити в ЄС коаліцію країн, що бажають допомагати Україні і забезпечать її всією необхідною зброєю, а проти Росії введуть усі можливі санкції. "Процес приєднання України до ЄС має розпочатися не якомога швидше, а негайно", - також переконаний представник ЄКР.

Із закликом продовжувати мобілізацію фінансової та військової допомоги для України без будь-яких обмежень на застосування зброї виступив і Пятрас Ауштрявічюс від імені ліберальної групи "Оновлюючи Європу". Крім цього, він закликав посилити режим глобальних санкцій проти Росії та її союзників, включно з тими, хто активно допомагає їй обходити обмежувальні заходи. "По-третє, ми повинні надати Україні гарантії безпеки від західних організацій, тим самим забезпечивши майбутнє членство України в НАТО, - сказав він. - Доля майбутньої глобальної безпеки Європи і Заходу в цілому зараз вирішується в Україні".

Якщо Євросоюз стоїть на боці вільного світу, то він зобов'язаний підтримувати боротьбу України за свободу доти, доки вона цього потребує, заявив і данець Віллі Севндейл від імені групи Зелених у Європарламенті.

Звинувачення на адресу Заходу

Останніми від політичних груп виступили представники лівих і вкрай правих, які звинуватили Захід у розпалюванні конфлікту. Так, німецька депутатка Озлем Демірель (Özlem Demirel) заявила, що "країни НАТО затягнули війну, зокрема поставками зброї". "На порядку денному - не ескалація. На порядку денному може бути тільки деескалація", - вказала вона.

Її земляк із протилежного боку політичного спектра Петр Бистрон (Petr Bystron), який представляв ультраправу групу "Європа суверенних націй", неодноразово повторив, що війна, нібито, вже закінчилася, одночасно закликаючи "не втягувати нас у війну". Євродепутат, якого журналістські розслідування пов'язували з Москвою, заявив, що "війну проти Росії ведуть збройне лобі, НАТО і секретні служби".

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"Слова Путіна" в Європарламенті

Змінити регламент засідання у зв'язку з російською пропагандою після цього попросила нідерландка Гільде Вотманс. Вона вважає, що депутати повинні отримати право втручатися в подібні висловлювання: "Якщо люди з вкрай правих постійно вимовляють тут слова Путіна, ми повинні мати право реагувати". Її підтримали оплесками, але регламент залишився чинним.

Гільде Вотманс Фото: Europäische Union

На заяви представників політичних полюсів у Європарламенті різко відреагував німецький депутат Сергій Лагодинський (Sergey Lagodinsky): "Люди тут просторікують про мир... Моя порада вам, пані Демірель, пане Бистрон: коли ви говорите про це, уявіть - я знаю, що декому це може бути складно, - що ви дивитеся в очі українців, в очі жінок, які втратили своїх чоловіків, яких ґвалтують, яких бомблять. В очі дітей, які втрачають своїх батьків і піддаються знищенню. В очі чоловіків, яких катують і ґвалтують у підвалах, на окупованих територіях, які ви хочете залишити Росії. Ви повинні це розуміти, коли просторікуєте на захист Путіна!" Член партії Зелених додав, що вона завжди буде на боці українців, незалежно від того, що "виходить справа або зліва".

"Поступка територією не принесе миру"

"Ми всі хочемо миру. Але мир не означає покірність тиранам, які розв'язують війни, або відречення від тих, хто їм чинить опір, - парирував і француз Рафаель Глюксманн. - Ви щойно сказали нам, як у крайній правій частині цього залу, так і у крайній лівій, що необхідно уникати ескалації будь-якою ціною, у своєрідному вальсі капітуляції, де "Альтернатива для Німеччини" із захватом цитує Ліву партію. Але запитайте себе: хто є рушійною силою ескалації?"

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Він пояснив "капітулянтам", що метою Путіна є не Донбас і Крим, а Україна і Європа. "Поступка територією не принесе миру: вона наблизить війну до нашого дому. Поступки не заспокоять тирана, а лише посилять його апетит. Єдиний шлях до миру - допомогти українському опору перемогти російську військову машину", - наголосив Глюксманн. При цьому, за його підрахунками, вся Європа поставила в Україну втричі менше боєприпасів, ніж одна тільки Північна Корея поставила в Росію. Депутат закликав не втрачати ні дня і не чекати одностайності серед членів ЄС. Він, як і латвієць Кольс, вважає за необхідне створити коаліцію держав, готових діяти, аби допомогти Україні в набагато більших масштабах. "Найближчі дні та тижні визначать майбутнє нашого континенту", - підсумував він.

Рафаель Глюксманн Фото: Europäische Union

Підтримка України залишиться найважливішим пріоритетом наступної Єврокомісії, яка заступить на свої пости 1 грудня, запевнив єврокомісар Рейндерс, завершуючи тригодинні дебати: "Ми докладатимемо більше зусиль, щоб поставити допомогу ЄС на більш стійку та передбачувану основу. Це необхідно для зміцнення України зараз і для її відновлення після довгоочікуваного миру". Зі свого боку, представник Угорщини, яка головує в Раді ЄС, Янош Бока запевнив, що роботу на підтримку України буде продовжено, "і ця робота має також включати дипломатичні дії для досягнення стійкого миру".

Голосування щодо резолюції "Про посилення непохитної підтримки Євросоюзом України проти агресивної війни Росії та зростаючого військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією" відбудеться 28 листопада.