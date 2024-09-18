Чи готовий новий Європарламент підтримувати Україну?

На першій після літніх канікул пленарній сесії у Страсбурзі депутати нового скликання Європейського парламенту присвятили три години обговоренню нової допомоги Україні. Щоб зупинити війну Росії проти України, Євросоюз має згуртуватися, наголосив виконавчий віцеголова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який представляв її на цих жвавих дебатах у вівторок, 17 вересня. "Боротьба України - це боротьба і за Європу. Якщо Росію не зупинити, то путінський режим може спробувати напасти на інші країни, можливо, навіть на членів ЄС", - сказав єврокомісар.

Домбровскіс нагадав, що просто зараз Україна потребує і термінової військової допомоги, і допомоги в забезпеченні ліквідності, і підтримки для продовження експорту своєї продукції через Євросоюз "лініями солідарності". Українці - і ті, які залишилися у своїй країні, і ті, хто отримав тимчасовий захист у ЄС, - досі потребують екстреної та гуманітарної допомоги. "За даними ООН, шкода, завдана російськими бомбардуваннями, потенційно може позбавити цивільне населення України послуг, необхідних для виживання напередодні зими", - зазначив віцеголова Єврокомісії.

ЄС і його країни виділили Україні 118 мільярдів євро

За інформацією Брюсселя, ЄС і країни, що входять до нього, вже надали Україні та українцям допомогу на суму близько 118 мільярдів євро, з яких 43,5 мільярда євро - військова підтримка. Паралельно Київ отримав перший транш прибутку від заморожених російських активів: майже 1,4 мільярда євро спрямовано через Європейський фонд миру (ЄФМ) на закупівлі обладнання, включно з артилерією, боєприпасами та засобами ППО, а також на перші закупівлі в української оборонної промисловості. Як повідомив Домбровскіс, робота в цій сфері іде дуже швидко, найближчим часом будуть підписані контракти з кількома країнами ЄС, які виступають як виконавці замовлень, а більшу частину поставок буде здійснено до кінця року.

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс Фото: Alain Rolland/European Union 2024

Крім цього, Єврокомісія працює над виконанням рішення G7 про надання Україні фінансування на 50 мільярдів доларів (близько 46 мільярдів євро), гарантованого потенційними доходами від заморожених російських активів. За словами Домбровскіса, найближчим часом його відомство надасть відповідну пропозицію Європарламенту та Раді ЄС, від яких буде потрібна термінова підтримка, щоб швидко втілити в життя цю пропозицію. "Кремль безпосередньо заплатить за шкоду, завдану його жорстокою війною", - пообіцяв єврокомісар.

Із представником Єврокомісії погодилися лідери центристських груп Європарламенту. "Підтримуючи Україну в боротьбі з незаконним вторгненням Путіна, ми інвестуємо в мир і добробут європейських громадян, - сказав Янніс Маніатіс, який виступив від імені групи соціал-демократів. - І не тільки тому, що хочемо підтримати міжнародне верховенство права. Але й тому, що це не поодинокий випадок. Це ще один ревізіоністський акт з боку російського режиму, і якщо він буде успішним, то пошириться і на інші країни Східної Європи".

Київ: Угорщина блокує 10 мільярдів євро з ЄФМ

Маніатіс також закликав не дозволити Угорщині, яка головує в Раді ЄС, і далі підривати надання військової допомоги Україні. "Орбан повинен не Москву відвідувати, а розблокувати платежі в рамках Європейського фонду миру", - сказав він. За оцінками Києва, через вето Будапешта на рахунку ЄФМ заблоковані уже 10 мільярдів євро, які, згідно з графіком військової допомоги, мали бути надані країнам ЄС як компенсація за передану або заплановану допомогу ЗСУ. Про це DW розповіла віцепрем'єрка України Ольга Стефанишина під час свого візиту до Брюсселя.

Фото: Alain Rolland/European Union 2024

Підтримати українців зброєю і великим обсягом гуманітарної допомоги закликав країни ЄС від імені групи "Відновити Європу" (Renew Europe) депутат Гельмут Брандштеттер (Helmut Brandstätter). Відновлювати Україну потрібно, зокрема, і за допомогою російських заморожених активів, зазначив він і закликав своїх колег з'їздити в Україну, щоб на власні очі "побачити всі руйнування в школах, будинках, лікарнях".

У липні новообраний парламент ухвалив свою першу резолюцію щодо України, в якій попросив країни Євросоюзу підтримувати її в будь-якій формі до перемоги над російськими окупаційними силами. У цьому документі євродепутати виступили за зняття обмежень на використання західної зброї проти військових цілей на території Росії. Тепер депутати Європарламенту закликають до продовження військової та фінансової підтримки України. Голосування щодо нової резолюції відбудеться 19 вересня.

Галер: Раціональніше бити по пускових майданчиках РФ, ніж намагатися створити ППО

"Багато наших урядів, як і раніше, більше говорять, ніж роблять, - заявив від імені групи християнських демократів, Європейської народної партії, депутат Міхаель Ґалер (Michael Gahler). - Хоча ми перебуваємо в системній конфронтації з агресором, який хоче не тільки перемогти, стерши Україну з мапи Європи, а й знищити наш європейський проєкт, сама концепція якого становить загрозу його диктатурі". Захід не зможе надати Києву стільки систем ППО, скільки необхідно, щоб забезпечити всебічне покриття України, переконаний він: "Очевидно, що з військового погляду набагато економічно вигідніше завдавати ударів по пускових майданчиках (російської армії. - Ред.), а не намагатися створити протиповітряну оборону". Галер закликав низку урядів країн ЄС, включно з німецьким, "перестати боятися Путіна і його загроз" і зняти всі обмеження на використання зброї на російській землі.

Євродепутат від Німеччини Міхаель Ґалер Фото: Alain Rolland/European Union 2024

"Коли ми його замирюємо, він посилює ескалацію. Якщо ми будемо сильні політично і дамо Україні можливість вистояти у військовому плані та дати відсіч, ми поставимо її в становище, що дає змогу вести переговори (з РФ. - Ред.) про результат, який відповідає нормам міжнародного права", - вказав європарламентар.

Прихильники підтримки Києва: "Кремль не зупиниться на Україні"

Непохитну підтримку Україні висловив від імені правоконсервативної групи Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) депутат Адам Белан: "Я хочу поділитися рішучим поглядом нашої групи на подальші дії: ЄС, його держави-члени і наші партнери, за провідної ролі НАТО, повинні відновити і зміцнити свою прихильність підтримці українських військових зусиль і стати на бік потерпілого, а не агресора". Він приєднався до думки, що Росія не зупиниться на Україні, а її кібератаки та інші загрози безпеці поширяться і на інші країни.

Євродепутат від Німеччини Серґей Лагодинський Фото: Alain Rolland/European Union 2024

Від імені групи Зелених німецький депутат Серґей Лагодинський (Sergey Lagodinskiy) закликав уже зараз долучити Україну до європейської програми оборонної промисловості, яку створюватимуть, зокрема, і в Європарламенті, "щоб Україна не зіткнулася з новим нападом через два, три або п'ять років".

Противники підтримки України на двох кінцях політичного спектра

Порівняно з попереднім скликанням Європарламенту, стали гучніше звучати голоси противників підтримки України. Здебільшого вони називали проукраїнську політику і допомогу Києву "підтримкою війни". "Західні лідери, брюссельські бюрократи можуть мати стратегію війни, але вона провалилася. Європейські лідери зарилися в окопи цієї війни, немов це війна Євросоюзу", - заявив від імені нової ультраправої групи "Патріоти Європи", третьої за кількісним складом в Європарламенті, її представник Тамаш Дойч.

Тамаш Дойч - євродепутат від Угорщини Фото: Alain Rolland/European Union 2024

Він навів тезу про те, що постачання європейської зброї в Україну загрожує "величезною ескалацією" і заявив про "інший шлях". "Необхідно відновити спілкування між сторонами, налагодити дипломатичні відносини, домогтися припинення вогню, а потім почати мирні переговори", - підсумував він, не запропонувавши, однак, конкретних кроків у цьому напрямку.

Від імені праворадикальної групи "Європа суверенних націй" депутат Ганс Нойгофф також наполягає на дипломатичних зв'язках і переговорах із Росією. "Війні можна було б запобігти на самому початку, якби ми чітко заявили, що вступу України до НАТО не буде, і підтримали нейтралітет України", - сказав він. Він назвав зусилля прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана гідними наслідування, а політику верховного представника ЄС із закордонних справ і оборони - повним провалом.

Євродепутатка від лівих сил із Німеччини Езлем Демірель Фото: Alain Rolland/European Union 2024

До закликів припинити військову підтримку України приєдналася й Езлем Демірель (Özlem Demirel), яка представляє ліві сили в Європарламенті: "З моменту вторгнення Росії в Україну мільярди, десятки мільярдів вклали у зброю і відправили в Україну. Розгорнулася хвиля мілітаризму. Наприклад, німці навчають українських солдатів. Навіть такі партії, як Зелені, які раніше називали себе партією миру, приєдналися до хору мілітаризму. Але постійний попит на дедалі більшу кількість зброї та боєприпасів для України не вирішить війну на користь України". Депутатка заявила про необхідність "політики розрядки і миру", пославшись на загрозу третьої світової війни.

Щодо підтримки України консенсус є

"Я щиро здивована тим, що колеги як з правого, так і з лівого крила продовжують поширювати наратив Володимира Путіна тут, у цьому інституті свободи", - відреагувала нова голова парламентського підкомітету з оборони, німецька депутатка Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). - Путін хоче знищити свободу і мир у Європі - ми маємо постійно нагадувати собі про це".

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн давно вважається активною поборницею допомоги Україні Фото: Alain Rolland/European Union 2024

Після 937 днів смертей, зґвалтувань, викрадень і тортур від початку повномасштабної російської агресії в Україні Європа має продовжувати підтримувати країну гуманітарно, фінансово, а також військовою технікою, переконана вона. "Дипломатія - так, але тільки на основі сили і тільки так, як цього хоче Україна. Не ви і не я вирішуємо, а Україна. А ми - на боці України", - заявила Штрак-Ціммерманн у відповідь на репліку Демірель.

Підсумок тригодинної дискусії підбив єврокомісар Домбровскіс. "Ці дебати ілюструють переважний консенсус щодо продовження підтримки України з боку ЄС, - резюмував він. - Я також помітив голоси, готові з радістю відступитися від заснованого на правилах міжнародного порядку і прав країн відповідно до статуту ЄС та підтримати світовий порядок, за якого сила є правом. Історія знову і знову вчить нас, що замирення агресора не працює. Воно лише заохочує нову агресію".

Віцеголова Єврокомісії закликав діяти швидше і докладати набагато більше зусиль, щоб підтримувати Україну всім необхідним і зупинити російську агресію, "оскільки йдеться про майбутнє європейської безпеки".