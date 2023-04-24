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Ділові настрої у ФРН поліпшуються шостий місяць поспіль
Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Ділові настрої у ФРН поліпшуються шостий місяць поспіль

Максим Сидоржевський | Жан Рофе
1 год. тому

Індекс ifo, що вважається найважливішим економічним барометром Німеччини, зріс до 93,6 пункту у квітні, досягнувши максимуму з лютого 2022 року.

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Настрої ділових кіл у ФРН поліпшуються й надалі, попри занепокоєння через прискорення інфляції та підвищення процентних ставок. Відповідний індекс, що розраховується Інститутом економічних досліджень ifo і вважається найважливішим економічним барометром Німеччини, зріс у квітні до 93,6 пункту порівняно з переглянутим показником у 93,2 пункту місяцем раніше, повідомив мюнхенський інститут у понеділок, 24 квітня.

Це - максимальне значення індексу ifo з лютого 2022 року, коли Росія почала війну проти України. Індикатор підіймається вже шість місяців поспіль. Економісти, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували показник на рівні 94 пунктів.

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"Це пов'язано з поліпшенням очікувань компаній. Водночас своє поточне становище вони оцінюють як таке, що дещо погіршилося, - зазначив глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest). - Побоювання німецьких компаній слабшають, але економіці бракує імпульсу".

Оптимізм - у промисловості та будівництві

Для визначення індексу ділового клімату інститут ifo щомісяця опитує близько 9000 компаній. Їх просять оцінити поточну ситуацію в бізнесі та висловити свої очікування на найближчі шість місяців.

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У рамках окремих секторів ситуація виглядає неоднозначно. Поліпшення ділових настроїв зафіксовано в промисловості та будівельному секторі, тоді як у сфері послуг і торгівлі зафіксовано їхнє погіршення.

Економіка Німеччини все ще "далека від впевненого зростання" і їй загрожує рецесія, застеріг економіст банку ING Карстен Бржескі (Carsten Brzeski). На його думку, у другому півріччі слід очікувати, що "повною мірою проявляться наслідки найагресивнішого за останні десятиліття посилення грошово-кредитної політики, і уповільнення економіки США вдарить по німецькому експорту".

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Європейський центральний банк неодноразово підвищував процентні ставки, щоб стримати інфляцію, яка різко прискорилася після початку війни Росії проти України.

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