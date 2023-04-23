У Німеччині підвищать зарплату 2,5 мільйона держслужбовців
Ліза Ламбрехт
56 хв. тому
Зарплати працівників державного сектору Німеччини зростуть щонайменше на 340 євро. Крім того, їм виплатять компенсацію за інфляцію.
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Уряд Німеччини, роботодавці та профспілки домовились 22 квітня про підвищення заробітних плат державним службовцям.
Суперечка про оплату праці тривала кілька місяців. За підсумками переговорів зарплати зростуть приблизно у 2,5 мільйона працівників державних служб.
План підвищення розрахований на два роки. Спершу зарплати держслужбовців будуть збільшені на 200 євро - з 1 березня 2024 року. На другому етапі - на 5,5 відсотка. Мінімальне підвищення має становити 340 євро.
Крім того, працівникам держслужби до лютого 2024 року поетапно виплатять по три тисячі євро як компенсацію за інфляцію. Податки з цієї суми не стягуватимуться.
"Ми пішли профспілкам назустріч настільки, наскільки можливо у складній економічній ситуації", - сказала міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser).
Початковою вимогою профспілок Ver.di та dbb-Tarifunion було підвищення зарплат держслужбовцям на 10,5 відсотка, але не менше ніж на 500 євро на місяць. В разі провалу переговорів профспілки погрожували безстроковим страйком.