У Німеччині підвищать зарплату 2,5 мільйона держслужбовців

Зарплати працівників державного сектору Німеччини зростуть щонайменше на 340 євро. Крім того, їм виплатять компенсацію за інфляцію.

Уряд Німеччини, роботодавці та профспілки домовились 22 квітня про підвищення заробітних плат державним службовцям.

Суперечка про оплату праці тривала кілька місяців. За підсумками переговорів зарплати зростуть приблизно у 2,5 мільйона працівників державних служб.

План підвищення розрахований на два роки. Спершу зарплати держслужбовців будуть збільшені на 200 євро - з 1 березня 2024 року. На другому етапі - на 5,5 відсотка. Мінімальне підвищення має становити 340 євро.

Крім того, працівникам держслужби до лютого 2024 року поетапно виплатять по три тисячі євро як компенсацію за інфляцію. Податки з цієї суми не стягуватимуться.

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"Ми пішли профспілкам назустріч настільки, наскільки можливо у складній економічній ситуації", - сказала міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Початковою вимогою профспілок Ver.di та dbb-Tarifunion було підвищення зарплат держслужбовцям на 10,5 відсотка, але не менше ніж на 500 євро на місяць. В разі провалу переговорів профспілки погрожували безстроковим страйком.

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