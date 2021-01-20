 Дії ВМФ РФ спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та Грузії - Остін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Дії ВМФ РФ спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та Грузії - Остін

Сили США і НАТО в Чорному морі і східному Середземномор'ї є основним фактором стримування російської агресії, вважає кандидат на посаду керівника міноборони США.

Кандидат на пост глави Міністерства оборони США Ллойд Остін

Кандидат на пост глави Міністерства оборони США Ллойд Остін

Кандидат на пост глави міністерства оборони США Ллойд Остін вважає, що дії Росії в Чорному та східній частині Середземного моря направлені на дестабілізацію України та Грузії, а також, щоб кинути виклик операціям США та їхніх союзників.

"Діяльність Росії в Чорному морі та східній частині Середземного моря, ймовірно, спрямована на підтримку її кампанії з підриву і дестабілізації ситуації в Україні та в Грузії, а також на те, щоб кинути виклик операціям США і союзників", - йдеться в письмових відповідях Остіна, опублікованих сенатським комітетом у справах збройних сил, передає агентство "Інтерфакс" у середу, 20 січня.

На думку Остіна, "сили США і НАТО в Чорному морі і східному Середземномор'ї є основним фактором стримування російської агресії". При цьому він зазначив, що Пентагону і союзникам необхідно регулярно переглядати свою стратегію в цьому регіоні.

Крім того, Остін вважає, що зусилля США з надання допомоги в сфері безпеки для нарощування потенціалу збройних сил України повинні залишатися пріоритетними.

"Я підтримую надання озброєння для забезпечення України зброєю, необхідною їй для самооборони. Україна також має критичні потреби, не пов'язані зі зброєю, такі як захищене комунікаційне обладнання, що фінансується за рахунок Ініціативи з допомоги Україні в сфері безпеки", - зазначив він і додав, що в разі свого затвердження на посаді, продовжить оцінювати необхідну допомогу Україні та вносити відповідні зміни.

Читайте також: Столтенберг: НАТО має посилити свою присутність у Чорному морі

 

Дивитись відео 01:09

Росія перешкоджала Sea Breeze 2019 - Ігор Воронченко (08.07.2019)

Дивитись відео 07:08

Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019)

Також за темою

USA | Präsidentschaftswahl | Mehrheit der Wahlleute stimmt für Joe Biden

Джо Байден: як зміниться політика США щодо України за нового президента 20.01.2021

Підхід Джо Байдена до зовнішньої політики відрізнятиметься від того, як поводився Дональд Трамп. Як зміниться політика США щодо України, чи продовжаться поставки зброї Києву та що буде з "Північним потоком-2"?

US Wahl 2020 Joe Biden

Хто такий Джо Байден: портрет обраного президента США 20.01.2021

78-річний представник Демократичної партії Джо Байдена офіційно заступає на посаду президента США. Основні факти з його біографії - в матеріалі DW.

Antony J. Blinken

Блінкен виступає за надання Україні оборонного озброєння 20.01.2021

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтримує надання Україні оборонного озброєння. Також він заявив, що обраний президент Джо Байден виступає проти "Північного потоку-2".

Реклама

Докладно

Засніжений ліс у Польщі

Магія і блиск: Європу засипало снігом

Потужні снігопади спричинили хаос у багатьох регіонах Європи. Утім, зима і сніг - це завжди пречудово й дивовижно!  

Завод з виготовлення автівок Mercedes-Benz у Німеччині, архівне фото

Автовиробники у ЄС продали на чверть машин менше у 2020 році

Автовиробники у ЄС продали у 2020 році приблизно на три мільйони автомобілів менше, ніж у 2019 році.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  