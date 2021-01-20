Дії ВМФ РФ спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та Грузії - Остін

Кандидат на пост глави міністерства оборони США Ллойд Остін вважає, що дії Росії в Чорному та східній частині Середземного моря направлені на дестабілізацію України та Грузії, а також, щоб кинути виклик операціям США та їхніх союзників.

"Діяльність Росії в Чорному морі та східній частині Середземного моря, ймовірно, спрямована на підтримку її кампанії з підриву і дестабілізації ситуації в Україні та в Грузії, а також на те, щоб кинути виклик операціям США і союзників", - йдеться в письмових відповідях Остіна, опублікованих сенатським комітетом у справах збройних сил, передає агентство "Інтерфакс" у середу, 20 січня.

На думку Остіна, "сили США і НАТО в Чорному морі і східному Середземномор'ї є основним фактором стримування російської агресії". При цьому він зазначив, що Пентагону і союзникам необхідно регулярно переглядати свою стратегію в цьому регіоні.

Крім того, Остін вважає, що зусилля США з надання допомоги в сфері безпеки для нарощування потенціалу збройних сил України повинні залишатися пріоритетними.

"Я підтримую надання озброєння для забезпечення України зброєю, необхідною їй для самооборони. Україна також має критичні потреби, не пов'язані зі зброєю, такі як захищене комунікаційне обладнання, що фінансується за рахунок Ініціативи з допомоги Україні в сфері безпеки", - зазначив він і додав, що в разі свого затвердження на посаді, продовжить оцінювати необхідну допомогу Україні та вносити відповідні зміни.

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