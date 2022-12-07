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Логотип DWФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance
ЗМІЛатвія

Deutsche Welle офіційно відкрила корпункт у Ризі

Сергій Сатановський | Аліна Коломієць
3 год. тому

У столиці Латвії офіційно відкрили корпункт Deutsche Welle. Багато журналістів нового офісу опинилися в Ризі через заборону DW у Росії.

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У столиці Латвії у середу, 7 грудня, офіційно відкрилося представництво Deutsche Welle. У ризькій редакції працюватимуть і московські кореспонденти DW, які вимушено покинули РФ після заборони мовлення DW Кремлем. На офіційному відкритті корпункту були присутні генеральний директор телекомпанії Петер Лімбурґ (Peter Limbourg), перші особи Латвії та колеги-журналісти з десятків російських та латвійських редакцій.

Офіційне відкриття ризького корпункту Deutsche Welle відбулося в історичному центрі Риги. Будівництво нового офісу тривало з весни, коли сюди вимушено переїхали працівники московського представництва телерадіокомпанії. 3 редакції на вулиці Gertrudes у столиці Латвії наразі працюють кореспонденти онлайн-видання та відеокоманда Deutsche Welle. Офіс у Ризі займатиметься темами з Росії та пострадянського простору.

"Важливо розуміти, що означає бути журналістом у вигнанні"

На церемонію відкриття бюро у Ризі з Берліна приїхав генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ. Він нагадав гостям про ситуацію, в якій опинилися його московські колеги: "Важливо розуміти, що означає бути журналістом у вигнанні. Це непросто. Ти втрачаєш дім, контакти, місце, де хочеш жити. З іншого боку, ви опинилися в прекрасній та гостинній країні. Не можна компенсувати вашу втрату, але краще бути тут, ніж в іншому місці".

Гендиректор DW про заборону Deutsche Welle в Росії

Шеф-кореспондент корпункту DW у Ризі Юрій Решето привітав гостей англійською та латиською мовами. "Не люблю пафосних промов, але після того, що сталося в Москві, Латвія знову дала мені і моїм колегам можливість дихати, - подякував присутнім глава ризького офісу. - Звичайно, я маю на увазі свободу преси, без якої журналісти не можуть працювати".

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Мер Риги Мартіньш Стакіс привітав журналістів з "успішною релокацією". "Важливо мати надійні джерела інформації від професійних журналістів, від медіа, якому можна довіряти. Медіа із цінностями та історією", - зазначив він.

Російські незалежні журналісти у Латвії

Влада Латвії запропонувала перенести до їхньої столиці московський офіс мовника після репресій, яких зазнали журналісти в лютому 2022 року. 3 лютого міністерство закордонних справ Росії оголосило про відкликання ліцензії DW на мовлення в цій країні та закриття офісу телекомпанії в Москві. Російська влада виправдала свої дії труднощами, з якими зіткнулося пропагандистське видання RT у Німеччині.

Після повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну Роскомнагляд заблокував сайт Deutsche Welle. 28 березня міністерство юстиції РФ внесло DW до списку "іноземних агентів".

Після підписання у березні президентом РФ закону про кримінальне покарання за "фейки" про російську армію робота незалежних журналістів у Москві стала небезпечною.

Зараз у Росії без VPN недоступні сайти багатьох незалежних 3MI. Багато хто з них на запрошення влади Латвії відкрив свої офіси в цій країні. 6 грудня наглядовий орган Латвії NEPLP відкликав ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь". Чиновники визнали, що журналісти видання становлять загрозу національній безпеці країни. "Дождь" відкинув звинувачення як "абсурдні".

Останній день роботи корпункту DW у Москві

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