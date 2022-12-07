Deutsche Welle офіційно відкрила корпункт у Ризі

У столиці Латвії офіційно відкрили корпункт Deutsche Welle. Багато журналістів нового офісу опинилися в Ризі через заборону DW у Росії.

У столиці Латвії у середу, 7 грудня, офіційно відкрилося представництво Deutsche Welle. У ризькій редакції працюватимуть і московські кореспонденти DW, які вимушено покинули РФ після заборони мовлення DW Кремлем. На офіційному відкритті корпункту були присутні генеральний директор телекомпанії Петер Лімбурґ (Peter Limbourg), перші особи Латвії та колеги-журналісти з десятків російських та латвійських редакцій.

Офіційне відкриття ризького корпункту Deutsche Welle відбулося в історичному центрі Риги. Будівництво нового офісу тривало з весни, коли сюди вимушено переїхали працівники московського представництва телерадіокомпанії. 3 редакції на вулиці Gertrudes у столиці Латвії наразі працюють кореспонденти онлайн-видання та відеокоманда Deutsche Welle. Офіс у Ризі займатиметься темами з Росії та пострадянського простору.

"Важливо розуміти, що означає бути журналістом у вигнанні"

На церемонію відкриття бюро у Ризі з Берліна приїхав генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ. Він нагадав гостям про ситуацію, в якій опинилися його московські колеги: "Важливо розуміти, що означає бути журналістом у вигнанні. Це непросто. Ти втрачаєш дім, контакти, місце, де хочеш жити. З іншого боку, ви опинилися в прекрасній та гостинній країні. Не можна компенсувати вашу втрату, але краще бути тут, ніж в іншому місці".

Гендиректор DW про заборону Deutsche Welle в Росії To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Шеф-кореспондент корпункту DW у Ризі Юрій Решето привітав гостей англійською та латиською мовами. "Не люблю пафосних промов, але після того, що сталося в Москві, Латвія знову дала мені і моїм колегам можливість дихати, - подякував присутнім глава ризького офісу. - Звичайно, я маю на увазі свободу преси, без якої журналісти не можуть працювати".

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Мер Риги Мартіньш Стакіс привітав журналістів з "успішною релокацією". "Важливо мати надійні джерела інформації від професійних журналістів, від медіа, якому можна довіряти. Медіа із цінностями та історією", - зазначив він.

Російські незалежні журналісти у Латвії

Влада Латвії запропонувала перенести до їхньої столиці московський офіс мовника після репресій, яких зазнали журналісти в лютому 2022 року. 3 лютого міністерство закордонних справ Росії оголосило про відкликання ліцензії DW на мовлення в цій країні та закриття офісу телекомпанії в Москві. Російська влада виправдала свої дії труднощами, з якими зіткнулося пропагандистське видання RT у Німеччині.

Після повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну Роскомнагляд заблокував сайт Deutsche Welle. 28 березня міністерство юстиції РФ внесло DW до списку "іноземних агентів".

Після підписання у березні президентом РФ закону про кримінальне покарання за "фейки" про російську армію робота незалежних журналістів у Москві стала небезпечною.

Зараз у Росії без VPN недоступні сайти багатьох незалежних 3MI. Багато хто з них на запрошення влади Латвії відкрив свої офіси в цій країні. 6 грудня наглядовий орган Латвії NEPLP відкликав ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь". Чиновники визнали, що журналісти видання становлять загрозу національній безпеці країни. "Дождь" відкинув звинувачення як "абсурдні".