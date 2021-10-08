Десятки загиблих від вибуху в Кундузі: "Талібан" заявляє про напад смертника

Щойнаменше 100 людей загинули внаслідок вибуху бомби в шиїтській мечеті в афганському місті Кундуз у п'ятницю, 8 жовтня. Про це з посиланням на заяву радикального ісламістського руху "Талібан" повідомляє агенція AP.

Водночас, за даними агенції AFP, вибух спричинив смерть щонайменше 50 осіб, понад сто людей дістали поранень. В лікарню, якою в Кундузі опікується міжнародна оргнанізація "ЛІкарі без кордонів", доставлені 20 загиблих та 90 поранених. Повідомляється, що кількість жертв і постраждалих може зрости.

Читайте також: Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються?

За словами жителів Кундуза, вибух стався в шиїтській мечеті під час п'ятничної молитви, на яку зібралося багато людей. Достовірна причина вибуху досі не відома, а відповідальність за нього на себе не взяла жодна організація. Проте, за словами представника "Талібану", за попередніми даними, це був напад терориста-смертника.

Нагадаємо, що 3 жовтня біля мечеті у Кабулі під час поминальної служби за матір'ю одного зі спікерів радикального ісламістського руху "Талібан", вибухнула бомба. Внаслідок нападу загинули кілька цивільних.

Боротьба ІД і "Талібану"

З часу захоплення талібами влади в Афганістані у серпні 2021 року проти бойовиків "Талібану" низку нападів вчинила терористична організація "Ісламська держава" (ІД). Попри те, що ІД, як і "Талібан", є сунітською організацією, між двома угрупованнями точиться запекла боротьба.

Зокрема, саме афганське відділення ІД взяло на себе відповідальність за теракт біля аеропорту Кабула, внаслідок якого загинули більше 100 цивільних афганців, а також 13 військовослужбовців США.

Читайте також: Зміна влади в Афганістані: хто такі таліби