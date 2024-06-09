Десятки тисяч протестували проти Орбана у Будапешті

Десятки тисяч людей вийшли на опозиційний мітинг у Будапешті, організований угорським опозиційним політиком Петером Мадяром у суботу, 8 червня, передає AFP.

Мадяр, виступаючи перед присутніми, заявив, що разом вони "можуть врятувати Угорщину". "Ми тут, і ми готові змінити нашу долю. Долю, яку нам хоче нав'язати злодійська, репресивна влада", - сказав опозиціонер. "Давайте повернемо Угорщину назад, крок за кроком, цеглинка за цеглинкою!" - додав він.

Партія Мадяра може набрати третину угорських голосів

За партію Петера Мадяра "Повага і свобода" (TISZA), згідно з опитуваннями, на найближчих виборах до Європарламенту готові проголосувати від 25 до 30 відсотків угорських виборців. Тоді як правлячу партію Віктора Орбана ФІДЕС підтримають 45-50 відсотків тих, хто голосує. Однак цей показник, як зазначають соціологи, знижується.

На минулих вихідних десятки тисяч угорців вийшли на "марш миру", організований 61-річним Орбаном, який все більше розпалює страхи війни між Заходом і Росією, в якій він звинувачує Брюссель і НАТО.

Угорський прем'єр позиціонує себе як "єдиного борця за мир" в ЄС, характеризуючи майбутні вибори до Європарламенту як референдум щодо війни в Україні. Майже вісім мільйонів угорців братимуть участь в голосуванні за євродепутатів. Одночасно з виборами до Європарламенту в Угорщині відбудуться муніципальні вибори.

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